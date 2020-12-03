Memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı zammı yükseldi: İşte son 5 aylık enflasyon oranı

Milyonlarca memur ve emeklinin maş zammını belirleyecek son 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,3 artış gösterirken yıllık bazda ise yüzde 14,03 oldu.

Açıklanan Kasım ayı enflasyonu ile 2020 yılının son 6 aylık enflasyon rakamları içerisinde yer alan 5 aylık rakamlar belirlenmiş oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM DA ARTACAK

Açıklanan enflasyon rakamlarında yaşanan artış memur ve emekli enflasyon farkı zammı için de yukarı yönlü harekete neden oldu. Son açıklanan verilerle beraber kesin enflasyon farkı zammı hesaplaması için kullanılacak olan son bir rakam olarak Aralık ayı enflasyon oranları kaldı.

EKONOMİ Milyonlarca asgari ücretlinin gözü yarınki toplantıda: İşte asgari ücrette olası 5 teklif!

SON 5 AYLIK ENFLASYON FARKI

Bu tarihe kadar açıklanan rakamlara göre Türkiye'de Temmuz ayında enflasyon yüzde 0,58 oranında, Ağustos ayında yüzde 0,86 oranında, Eylül ayında yüzde 0,97 oranında ve Ekim ayında ise yüzde 2.13 oranında artış gösterdi. Kasım ayında ise aylık TÜFE oranı yüzde 2.30 oranında artış gösterdi.

REKLAM

TÜİK TEFE TÜFE Kasım ayı rakamlarının da açıklanması ile beraber son 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 6.84 olarak gerçekleşti.

YÜZDE 4'Ü AŞARSA ARADAKİ FARK ZAM OLARAK YANSITILIYOR

Taraflar arasında yapılan anlaşma ile 2020 yılının ilk 6 ayı için emekli ve memurlar yüzde 4 maaş zammı yanı sıra yanında oluşan enflasyon farkı nedeni ile yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı.

Milyonlarca memur ve emeklilerin maaşları için 6 aylık dönemlerde hesaplanmak üzere açıklanan aylık TÜFE oranları toplamı yüzde 4 rakamını aşarsa aradaki fark memur ve emeklilere enflasyon farkı zammı olarak yansıtılıyor.

EKONOMİ Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette 'evet' diyeceğimiz bir rakam geleceğini umut ediyoruz

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN KESİNLEŞEN ZAM ORANI

2020 yılının son 6 aylık döneminde bu tarihe kadar açıklanan 5 aylık enflasyon farkı zammı yüzde 6.84 olarak gerçekleşirken memurlara yüzde 2.84 oranında enflasyon zammı kesinleşti.

REKLAM

Kesin zam oranı için artık sadece Aralık ayı enflasyon rakamları kalırken 2021 yılının Ocak ayının ilk haftası içerisinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamı da bu orana eklenerek kesin zam oranı hesaplanmış olacak.

Yani 2021 memur ve emekli maaşı enflasyon farkı zammı hesaplaması için Aralık ayı rakamı beklenecek ve Ocak ayının ilk hatfasında bu rakam kesin olarak belirlenmiş olacak.