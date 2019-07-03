Enflasyon sonrası dolar 5.60 TL'ye çekildi

Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.
G-20 zirvesi sonrası fiyatlamada 5.60'lı seviyelere inen dolar/TL, 3 Temmuz sabahına da 5.65 altında, 5.6489 ile başladı. Euro da 6.40 altında.
Enflasyonun yüzde 15.72 ile beklentinin hafif altında gelmesiyle dolar/TL 5.60 TL'ye kadar çekildi. Euro 6.3358, sterlin ise 7.05 TL'ye kadar geriledi
Piyasalarda enflasyon verisinin yanı sıra ABD-Türkiye ilişkileri, jeopolitik riskler ve cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri öne çıkıyor.