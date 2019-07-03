Ekonomi Enflasyon sonrası dolar 560 TLye çekildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon sonrası dolar 5.60 TL'ye çekildi

Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu. Beklentinin altında gelen enflasyon rakamları ile 5.65 TL altında dalgalan dolar/TL 5.60 TL'ye kadar çekildi. Euro ise 6.33'e kadar geriledi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte düşüşe geçti.
Dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte düşüşe geçti.

Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.

G-20 zirvesi sonrası fiyatlamada 5.60'lı seviyelere inen dolar/TL, 3 Temmuz sabahına da 5.65 altında, 5.6489 ile başladı. Euro da 6.40 altında.

Enflasyonun yüzde 15.72 ile beklentinin hafif altında gelmesiyle dolar/TL 5.60 TL'ye kadar çekildi. Euro 6.3358, sterlin ise 7.05 TL'ye kadar geriledi

Piyasalarda enflasyon verisinin yanı sıra ABD-Türkiye ilişkileri, jeopolitik riskler ve cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri öne çıkıyor.

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