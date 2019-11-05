Ekonomi Enflasyon sonrası dolar güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne nasıl başladı? 5 kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Enflasyon sonrası dolar güne nasıl başladı?

Dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 8.55 ile Aralık 2016’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar/TL ise dün açıklanan enflasyon verisinin ardından bu sabah güne 5.74 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi Reuters
5 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları
5 Kasım 2019 dolar ve euro fiyatları

Fitch’in kredi not görünümündeki yukarı revizyon ardından TL ve TL cinsi yatırım araçları iyimser bir seyir izledi. Bankacılar haftanın kalanında Hazine ihalelerinin de yakından takip edileceğini belirtiyorlar.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.13 itibarıyla 5.7314- 5.7355 seviyesinde işlem görüyor.

Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim’de aylık %2 ile beklentilere paralel artış gösterirken, baz etkisiyle düşüşünü sürdüren yıllık enflasyon %8.55 ile Aralık 2016’dan bu yana en düşük artışı kaydetti.

  • Böylece yıllık enflasyon Eylül’ün ardından Ekim’de de en son Temmuz 2017’de gerilediği tek hanede kalmaya devam etti.

Baz etkisinin terse dönmesiyle Kasım ve Aralık’ta yıllık enflasyonun tekrar çift haneye gelmesi beklense de TCMB’nin faiz indirimlerine devam edeceği öngörülüyor.

Enflasyonda son üç yılın en düşüğü
EKONOMİ
Enflasyonda son üç yılın en düşüğü
Mektupta ortaya çıktı

Mektupta ortaya çıktı

FETÖ 1965'te 'sözde Ermeni soykırımını' tanımış.
3 yeni hesap daha geliyor

3 yeni hesap daha geliyor

Vatandaşı ​konuttan sonra araç sahibi de yapacak.
SİHAlar vurdu

SİHA'lar vurdu

​Tespit edilen 5 PKK'lı terörist havadan etkisizleştirildi.
Türklerin genetik <br>haritası çıkarılıyor

Türklerin genetik
haritası çıkarılıyor

100 kişi tamam hedef 100 bin.
10 milyon lira ödül

10 milyon lira ödül

İhbarcının kimliği kesinlikle açıklanmayacak.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.

Ayasofya için emsal

Ayasofya için emsal

​Kariye Camii 74 yıl sonra ibadete açılacak.
Türkiye, Bağdadi'nin ablasını yakaladı

Türkiye, Bağdadi'nin ablasını yakaladı

​Dünya gündemine bomba gibi düşen haber.
Menajeri İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da

Galatasaray eski yıldızını kadrosuna katıyor.

Ovaköy tercih<br> değil zaruret

Ovaköy tercih
değil zaruret

​Bölgede PKK'nın tüm sevkiyatı engellenebilir.
Dereler taştı<br> evleri su bastı

Dereler taştı
evleri su bastı

​Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti.
Sağanak alarmı

Sağanak alarmı

Son tahminlere göre Lodos şiddetli vuracak.
Maltepe'nin<br>parası Adalar'a

Maltepe'nin
parası Adalar'a

İşçilere verilmesi gereken para, Adalar'daki depoları doldurdu.
ABD resmen başvurdu

ABD resmen başvurdu

​Trump 2 yıl önce resti çekmişti.
Bu da PKK'nın<br>Hristiyan taburu

Bu da PKK'nın
Hristiyan taburu

SDG'ye ait Hristiyan ​taburları cepheye sürdüler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.