Dolar güne nasıl başladı? 5 kasım 2019 dolar ve euro fiyatları Enflasyon sonrası dolar güne nasıl başladı? Dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 8.55 ile Aralık 2016’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar/TL ise dün açıklanan enflasyon verisinin ardından bu sabah güne 5.74 seviyesinin hemen altında başladı.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 08:06 Son Güncelleme: 05 Kasım 2019, 08:17 Reuters