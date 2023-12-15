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Ekonomi

Enflasyondaki düşüş Merkez Bankası'nın da anketine yansıdı: İşte enflasyon, faiz ve dolardaki beklentiler

TCMB'nin aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi. Bankanın politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 43,76 olarak belirlendi.

10:43 - 15/12/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.


Geçen ay yüzde 3,57 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,26'ya geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 65,39 oldu.


TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi.


Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,6229 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 45,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,8 milyar dolara çıktı.


Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,3 milyar dolar oldu.


Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50


Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'te sabit kaldı.


TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 43,76 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,65 düzeyinde oluştu.





#Piyasa Katılımcıları Anketi
#TCMB
#TÜFE
#Dolar
#E nflasyon
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