Enflasyonla mücadeleye üç market daha katıldı: Migros CarrefourSA ve Happy Center

Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine fiyat sabitleme ve sürekli indirim kampanyalarıyla destek veren zincir marketlere her gün bir yenisi ekleniyor. ŞOK Market ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarını sabitleyeceğini açıklamasının ardından Migros, Happ Center ve CarrefourSA da katıldı.

419 ÜRÜNDE FİYATI SABİTLEDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası marketler yeni kampanyalarını duyurdu. Migros, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapacağını duyurdu. Şirket açıklamasına göre, Migros, ayrıca 23 gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

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20 BİN ETİKETTE YÜZDE 40’A VARAN İNDİRİM

CarrefourSA ise ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20’den yüzde 40’a varan indirimler uygulayacağını bildirdi. Firma açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Temel gıda, et, taze sebze-meyve gibi ürünlerde tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz.” Happy Center Marketleri CEO’su Yavuz Altun da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini ve indirimlerin devam edeceğini belirtti. Altun, “Gıda ve gıda dışı ürünlerde fiyatları yüzde 10 ile 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz” şeklinde konuştu.