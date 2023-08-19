EPDK Başkanı Yılmaz'dan doğalgaz açıklaması: Tüketici korunacak tedbirler önceden alınacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz
Doğal gazın son tüketiciye ulaştırılması konusunda hizmet kalitesinde en ufak bir düşüş yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:
Tüketici korunacak tedbirler önceden alınacak
Öte yandan, açıklamaya göre, ağustosta 763 yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı ve yıl sonuna kadar bu sayının 800'ün üzerine çıkarılması hedefleniyor.
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin faaliyetlerinin sürdürülemez duruma geldiğinin veya geleceğinin anlaşılması durumunda, dağıtım şebekesinin korunması, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması, sunulan hizmetin devam etmesi, ekonomiye ve tüketicilere verilmesi muhtemel zararların minimize edilmesi amacıyla, EPDK gerekli tedbirleri önceden alacak.
Dağıtım faaliyetinin niteliğinin ya da kalitesinin kabul edilemeyecek düzeyde düşmesi gibi hallerde, EPDK tarafından şirket yönetimleri geçici olarak değiştirilecek ve en kısa sürede şebeke satış ihalesine çıkılarak yeni lisans sahibi belirlenecek.