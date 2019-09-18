Ekonomi EPDK ucuz doğalgaz ithalatı için düğmeye bastı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK ucuz doğalgaz ithalatı için düğmeye bastı

EPDK Başkanı Yılmaz, "Özellikle vurgulamak isterim ki bu düzenleme (spot boru gazı ithalatı) sadece sektörümüze katkı sağlamayacak, aynı zamanda tüketicilerimizin cebine de yansıyacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Düzenlemeyle, kısa vadede iç piyasada gaz fiyatlarının düşmesi bekleniyor.
Düzenlemeyle, kısa vadede iç piyasada gaz fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK ve sektör paydaşlarının işbirliğinde uzun süren çalışmalarla hazırlanan ve yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanacak olan "Spot Boru Gazı İthalatı Hakkında Usul ve Esaslar"a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha ucuz fiyatlarla kısa dönemli gaz ticaretini düzenleyen çalışmanın Türkiye enerji sektörünün geleceği için büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, böylece ithalat serbestliğinin önünün açılmasıyla dünyadaki düşük doğalgaz fiyatlarından anlık olarak yararlanılabileceğini söyledi.

  • Doğalgazda arz ve kaynak çeşitliliğinin artmasıyla piyasanın daha dinamik hale geleceğini dile getiren Yılmaz, "Özellikle vurgulamak isterim ki bu düzenleme sadece sektörümüze katkı sağlamayacak, aynı zamanda ortaya çıkacak fiyat rekabeti tüketicilerimizin cebine de yansıyacak" diye konuştu.

Yılmaz, piyasanın serbestleşmesi ve gelişen ticaretle Türkiye'nin doğalgaz ticaret merkezi olma hedefine emin adımlarla yürüdüğünü ifade ederek, "Bu kritik düzenlemede emeği geçen başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez olmak üzere bakanlığımıza, BOTAŞ'a, sektör temsilcilerimize ve kurumumuz çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Spot boru gazı ithalatı uygulaması

Mevcut şartlarda 15-20 yılı bulan uzun vadeli gaz kontratlarıyla yapılan alımlarda, boru gazı fiyatları belirli dönemlerde uluslararası piyasadaki fiyatların üzerinde kalabiliyor.

EPDK, daha kısa vadeli kontratlarla ucuz gaz alımı yapılabilmesi için sınır ötesi doğalgaz boru hatlarındaki taşıma kapasitesinin bir kısmını spot ithalata ayırdı. Böylece spot boru gazı ithalatı lisansına sahip şirketler, boru hattı üzerinden aylık, üç aylık ve yıllık kontratlarla gaz alabilecek. Böylece iç piyasaya daha ucuz gaz temini sağlanacak.

  • Lisans sahibi şirketler, belirli bir katılım bedeli ödeyerek talep ettikleri kapasite miktarını önceden elektronik platformda EPDK'ye bildirecek. Kapasitenin üzerinde talep gelmesi durumunda elektronik platformda yarışma yapılacak.

Düzenlemeyle, kısa vadede iç piyasada gaz fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Uzun vadede ise yeni imzalanacak gaz kontratları için yürütülecek müzakerelerde Türkiye'nin elinin güçlenmesi hedefleniyor.

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