Ekonomi EPDKdan 3 akaryakıt istasyonuna 1,3 milyon lira ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK'dan 3 akaryakıt istasyonuna 1,3 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 3 akaryakıt istasyonuna çeşitli nedenlerle 1 milyon 319 bin 384 lira ceza verdi. EPDK, benzer sebeplerle 4 akaryakıt istasyonundan da yazılı savunma istedi.

Haber Merkezi AA
EPDK
EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 3 akaryakıt istasyonuna çeşitli nedenlerle 1 milyon 319 bin 384 lira ceza verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker ihtiva etmeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapılması, otomasyon sisteminin çalışmaması, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması, bayide tespit edilen aykırılıkların EPDK'ya bildirilmemesi, bir pompanın otomasyon sistemine bağlı olmaması ve istasyonda 3 adet tank bulunmasına rağmen EPDK'da bulunan otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda otomasyon sisteminde 2 adet tankın bulunması ve dağıtıcı dışında gaz yağı ikmal edilmesi nedenleriyle 3 akaryakıt istasyonuna toplam 1 milyon 319 bin 384 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 4 akaryakıt istasyonundan da yazılı savunma istedi.

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