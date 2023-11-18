EPDK’dan dolandırıcılık uyarısı: Sosyal medyada hızla yayılıyor

EPDK’dan yapılan açıklamada, bilindiği üzere ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi; mevcut yasal mevzuatımız kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen ihaleler, EPDK tarafından yürütülen lisanslı elektrik üretimi başvuru süreçleri ve yine EPDK düzenlemeleri kapsamında kişilerin kendi tüketimlerini karşılamasını mümkün kılan lisanssız elektrik üretim faaliyetleri kapsamında devam ettiği hatırlatılarak, "Belirtilen bu metodlarda yatırım yapmak isteyen tüm kamu ve tüzel kişiler ile gerçek kişilerin yerine getirmesi gereken çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin yanı sıra elektrik üretim faaliyetleri de ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve denetlenmektedir" denildi.