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Ekonomi

EPDK'dan 'ücretsiz gaz' açıklaması: Tahsil edilen faturalar iptal edilip paralar iade edilecek

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak. Konuyla ilgili konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ''Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek'' dedi.

11:16 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğal gaz ve akabinde yapılacak indirimle ilgili usul ve esasların belirlendiğini ve hiçbir tüketicinin hakkının kaybolmayacağını ifade etti.


Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.


EPDK Başkanı Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük, gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek."



#Ücretsiz gaz
#Doğal gaz
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#EPDK
#Mustafa Yılmaz
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