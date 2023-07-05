Ercan Havalimanı'nda ilk test uçuşu yapıldı.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberinde, bugün ilki yapılan test uçuşlarının 4 gün süreceği belirtildi.
Arıklı, havalimanının açılışının çeşitli nedenlerle oldukça geciktiğini belirterek, uzun zamandır bekledikleri sürecin artık sonuna geldiklerini kaydetti.
- Yeni havalimanının açılışının 20 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını ifade eden Arıklı, "20 Temmuz'da Allah nasip ederse bu muhteşem yatırımı Kıbrıs Türk halkına ve KKTC'ye kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız." şeklinde konuştu.
T&T Teknik Koordinatörü Naci Işık da test uçuşu için Devlet Hava Meydanlarının Flight Check uçağının dün ülkeye geldiğini ve gerekli yer testlerinin yapıldığını söyledi.
Işık, bugün de test uçuşu gerçekleştirildiğini kaydetti.
Yeni pistin 3 bin metre, mevcut pistin ise 2 bin 755 metre olduğu bilgisini paylaşan Işık, yeni havalimanı trafiğe açıldıktan sonra mevcut pistin de yeniden yapılacağını anlattı.
Işık, test uçuşlarının 4 gün gerek görülürse 5 gün devam edeceğini belirtti.