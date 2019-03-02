Erdoğan'dan indirimli elektrik müjdesi

Memleketi Rize'de düzenlenen mitingde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik geçtiğimiz günlerde gündeme gelen indirimli elektrik uygulamasına ilişkin oranı paylaştı.
YÜZDE 12 İNDİRİMLE ELEKTRİK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci müjdeyi ise yeni sondaj gemisi üzerinden verdi.
AKDENİZ'E İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ
Yeni geminin adının Yavuz olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan, ''Yavuz da Akdeniz’de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Türkiye olarak Doğu Akdeniz’deki ve Karadeniz’deki doğalgaz ve petrol hatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız” dedi.