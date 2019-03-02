Ekonomi Erdoğandan indirimli elektrik müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan'dan indirimli elektrik müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik yeni bir indirimin müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimle elektrik kullanabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Elektrik faturası
Foto/arşiv: Elektrik faturası

Memleketi Rize'de düzenlenen mitingde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik geçtiğimiz günlerde gündeme gelen indirimli elektrik uygulamasına ilişkin oranı paylaştı.

YÜZDE 12 İNDİRİMLE ELEKTRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci müjdeyi ise yeni sondaj gemisi üzerinden verdi.

AKDENİZ'E İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ

Yeni geminin adının Yavuz olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan, ''Yavuz da Akdeniz’de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Türkiye olarak Doğu Akdeniz’deki ve Karadeniz’deki doğalgaz ve petrol hatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız” dedi.

Bakan Kurum: Tapu senedinde QR kodu uygulaması önemli
EKONOMİ
Bakan Kurum: Tapu senedinde QR kodu uygulaması önemli

Herkes müteahhit olamayacak
EKONOMİ
Herkes müteahhit olamayacak

Türk markası oluşturulmazsa yabancıların eline geçecek
EKONOMİ
Türk markası oluşturulmazsa yabancıların eline geçecek
Müsaade etmeyiz

Müsaade etmeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginde halka hitap ediyor.
Trabzonda fıkra gibi olay

Trabzonda fıkra gibi olay

​Evini tadilat ettikten sonra başına gelmeyen kalmadı.
Marketlerdeyeni dönem başlıyor

Marketlerdeyeni dönem başlıyor

​Bakan Ruhsar Pekcan rafların ayrılacağını açıkladı.
Sular durulmuyor

Sular durulmuyor

​Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı.
İndirimlielektrik müjdesi

İndirimlielektrik müjdesi

Çiftçiler yüzde 12 daha ucuza elektrik alacak.
Sınırda inceleme

Sınırda inceleme

​Bakan Akar ve kuvvet komutanları Ağrı'da.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Adalet Bakanı, Suriye'ye yönelik operasyonu değerlendirdi.
Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

​Edirne'den Kars'a neredeyse tüm illerde yer alıyor.
Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuştu.
YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

İki terör örgütü Türkiye'ye karşı işbirliğinde.
QR kodlu tapu çok önemli

QR kodlu tapu çok önemli

​Bakan Kurum, QR kodlu yeni tapu senet uygulamasını anlattı.
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

​Sivas'taki Delik Tepe görenleri hayrete düşürüyor.
Tutuklandı

Tutuklandı

​DHKP-C operasyonunda sığınakta yakalanmıştı.
PKKnın şah damarını kestik

PKKnın şah damarını kestik

​İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleyi değerlendirdi.
Huawei CFOsuABD yolcusu

Huawei CFOsuABD yolcusu

​Çin Dışişleri bakanlığı iade nedeniyle Kanada'ya tepki gösterdi.
Ölüm büyüsünekırmızı bülten

Ölüm büyüsünekırmızı bülten

​İki yılda 2 milyon TL para alan zanlı için yeni karar.
Yabancıya kaptırılabilir

Yabancıya kaptırılabilir

Asansör üreticilerinden Türk markası çağrısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.