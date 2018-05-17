Erdoğan'dan milyonlarca kişinin beklediği onay geldi

TBMM Genel Kurulunda, "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı" gibi düzenlemeleri de içeren tasarı yasalaşmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu onayladı.

KAMU BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Vergi prim borçları, trafik cezaları, otoyol köprü geçiş cezaları gibi kamuya olan borçlar yeniden yapılandırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan;

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakını ve gaziler, Vazife ve Harp Malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, Geçici köy korucuları, Şeref aylığı sahipleri, Şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal savaşı gazileri Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller İle bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabilecekler.

KANUNA GÖRE KABUL EDİLEN TASARININ DİĞER DETAYLARI ŞÖYLE:

-Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

- Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecek.

- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek.- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.

- Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

- Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

- İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlar ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı kapsam dışında olacak.

- Yaşlılık aylığında, yüzde 100'e yakın artış sağlanıyor.- Terör suçluları hariç üniversitelerden ilişiği kesilenler, kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde öğrenimlerine devam edebilecek.

- Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek.

- İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri Hazine tarafından karşılanacak.

- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında olanlar yeniden atanabilecek.

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