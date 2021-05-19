​Esnafa hibe desteği 10 bin lirayı geçti: 4.6 milyar lira yüzleri güldürdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen kesimler arasında yer alan esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerin hem kapsamı genişletiliyor hem de miktarı artırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni destek müjdesinin ardından gözler uygulamaya çevrildi.

PAKETİN İÇERİĞİ HERKESİ KAPSIYOR

Bu kapsamda, bir defaya mahsus olmak üzere, sayıları 235 bini bulan, aralarında kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunapark işletmelerinin bulunduğu birinci gruba 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Ayrıca, sayıları toplamda 1 milyon 150 bini aşan işletmelere de bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak

Gürsel Baran

HİBE DESTEĞİ 10 BİN LİRAYI GEÇTİ

Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynak karşılıksız verilmiş olacak. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, açıklanan desteklerin esnafa can suyu olacağını belirterek, “Bugüne kadar verilmiş en geniş kapsamlı destek paketi açıklandı. Birkaç meslek hariç, esnaf ve sanatkarlarımızın tamamına yakını bu destek paketinden koşulsuz olarak yararlanacak. Şu ana kadar esnafımızın aldığı hibe desteği esnaf başına 10 bin lirayı geçti” diye konuştu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, açıklanan destekler üyelerimiz için umut oldu. Temennimiz bu sürecin bir daha kapanma olmayacak şekilde devam etmesi ve tüm işletmelerimizin aktif olarak faaliyetlerini sürdürmesidir” açıklamasını yaptı.

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GÜNDEM Esnafa 4,6 milyar hibe

DEVLET ESNAFIN YANINDA

Cumhurbaşkanı’nın destek açıklaması Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde’deki esnafı mutlu etti. Kayseri’de oto yıkama işletmecisi Furkan Altuner, destek açıklamasıyla moral bulduğunu ve hiç yoktan bir gelir olarak gördüklerini söyledi. Kırıkkale esnafından Osman Polat, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür etti. Kuaför salonu işletmecisi Dursun Can da desteğin esnafa can suyu olmasını ve en kısa sürede de bu zorlu sürecin atlatılmasını temenni etti.

OYNAT 02:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk grup esnafımıza bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar yer alıyor. İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb. yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, tam kapanma sürecinden sonra esnafa yapılan destekten dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Kırtasiyeci Zafer Uysal, “Destekler bizim can simidimiz oldu. Kapanma dolayısıyla sıkıntıya girmiştik. Bu verilecek destek ilaç gibi geldi. Teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. Çay ocağı işletmecisi Erol Orhan da verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ