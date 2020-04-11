Ekonomi Et fiyatlarında küçükbaş planı Üretimi arttırılacak tüketimi özendirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Et fiyatlarında küçükbaş planı: Üretimi arttırılacak tüketimi özendirilecek

Türkiye et fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı küçükbaş hayvan stratejisi geliştirdi. Küçükbaş ıslahı için kolları sıvayan Tarım ve Orman Bakanlığı yüzde 10 seviyesindeki tüketimi, verdiği desteklerle ve kampanyalarla arttıracak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de zaman zaman kırmızı et fiyatlarında yaşanan dalgalanmalarda kısa sürede üretim artışı sağlama imkanına sahip olmasıyla küçükbaş hayvancılığı önemli bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bu kapsamda küçükbaş hayvancılıkta ıslahın yapılabilmesi amacıyla SOYBİS yazılım çalışmaları tamamlandı.

AVRUPA’DA BİRİNCİYİZ

Böylece 2002’de 31,9 milyon baş olan küçükbaş hayvan varlığı geçen yıl 48,5 milyona ulaştı. Dünyadaki küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık yüzde 2’si Türkiye'de bulunuyor. Türkiye koyun varlığı açısından dünyada 10’uncu, keçi varlığında 22’nci, Avrupa’da ise küçükbaş hayvan varlığında birinci sırada.

TÜKETİMİ ARTTIRILACAK

Türkiye’nin yıllık kırmızı et üretimi yaklaşık 1,2 milyon ton. Ancak bu miktarda 2002’de yüzde 21,7’lik bir paya sahip bulunan küçükbaş tüketimi geçen yıl yüzde 10,2’ye kadar geriledi. Yıllar içerisinde küçükbaş hayvan sayısında ve et üretiminde artış yaşanmasına rağmen tüketicinin talebinde azalma dikkati çekerken bakanlık, küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılmasına yönelik çalışmalara hız verdi.

MERALAR KÜÇÜKBAŞA DAHA UYGUN

Türkiye'nin doğal kaynaklarının, özellikle çayır ve meraların koyun ve keçi türlerine daha uygun oluşu, halkın tüketim alışkanlıkları gibi etmenler, küçükbaş yetiştiriciliğini ön plana çıkardı.

DESTEKLER DEVAM EDİYOR

  • Çoban istihdam desteği kapsamında 200 baş ve üzeri şartını 100 başa indirerek işletme başına 5 bin TL, tiftik üretimi desteği kapsamında tiftiğin kalitesine göre oğlak tiftiğine kilogramına 30 TL, anamal tiftiğe 28 TL ve tali tiftiğe 20 TL destekleme ödemesi yapılacak.

45 ŞEHRE ULAŞACAK

  • Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezlerinin Kurulması Projesi uygulamaya konuldu. Proje 44 ilde uygulanıyor. Uygulanan Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında 2018 yılında 30 ilde bin 835 yetiştiriciye 2 bin 393 baş damızlık koç ve teke dağıtılmıştı. Projenin bu yılda yılında 45 ilde uygulanması planlanıyor.


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