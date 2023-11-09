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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu'ndan 'kırmızı et' açıklaması: Üreticiyi ve tüketiciyi korumaya yönelik önlemler alındı

Et ve Süt Kurumu, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya atılan iddialar üzerine yazılı açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada iddiaların başarılı şekilde oluşturulan piyasa dengesini hedef aldığı belirtilerek, "Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekmek suretiyle hem üreticiyi hem tüketiciyi korumaya yönelik önlemler almaktadır." denildi.

00:29 - 9/11/2023 Perşembe
DHA
Kırmızı et

Kırmızı et

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kurumun; arz durumuna göre piyasayı kontrol ederek hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaya yönelik önlemler aldığını açıkladı.


Et ve Süt Kurumu, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada iddiaların başarılı şekilde oluşturulan piyasa dengesini hedef aldığı belirtilirken, "Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekmek suretiyle hem üreticiyi hem tüketiciyi korumaya yönelik önlemler almaktadır. Kurumumuzun yurt dışı alımları ve piyasaya satış faaliyetleri mevzuatlara uygun, rekabet ve fırsat eşitliğini sağlayan, şeffaf ve denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir. Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif ve/veya kesimhanelerden yapılmaktadır. Hiçbir şekilde aracı kişi veya şirket üzerinden alım yapılmamaktadır. Bu tür paylaşımlar halihazırda başarılı şekilde oluşturulan piyasa dengesini hedef almaktadır" ifadeleri kullanıldı.



#Et ve Süt Kurumu
#Kırmızı Et
#Piyasa
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