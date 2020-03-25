Ekonomi Etil alkol ve maskede gümrük vergisi kalktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Etil alkol ve maskede gümrük vergisi kalktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında talep artışı yaşanan tek kullanımlık tıbbi maske ilave gümrük vergisinden muaf tutulurken kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi ise sıfırlandı.

Haber Merkezi AA
Son dakika
Son dakika

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler hariç tutulacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, "nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi"ne eklendiği belirtildi.

Abone Ol Google News
İki üründe vergi kalktı

İki üründe vergi kalktı

​Koronavirüsten kaynaklı yoğun talep olmuştu.
Yerli kitler daha üstün

Yerli kitler daha üstün

​Uzmanlar yanıtladı: ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?
Ev kiralarıertelenebilir mi?

Ev kiraları
ertelenebilir mi?

Milyonlarca kişiyi umutlandıran gelişme...
3 banka<br>daha katıldı

3 banka
daha katıldı

İşte banka banka vatandaşa sunulan destekler.
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

​Ülkenin devlet televizyonundan resmen duyuruldu.
Ölecek 26 bin<br>kişiyi belirleyin

Ölecek 26 bin
kişiyi belirleyin

Virüsün merkezinden Trump'a çok sert sözler.

3 ay ertelenecek

3 ay ertelenecek

​Esnaf ve sanatkarı ilgilendiren karar resmileşti.
Büyükşehir'le<br>hayat eve sığıyor

Büyükşehir'le
hayat eve sığıyor

Bursa BB Vefa Sosyal Destek Ekibi yardım ediyor.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Tahliyeler tamamlandı

Tahliyeler tamamlandı

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıcak gelişmeyi açıkladı.
Süre kısaltıldı

Süre kısaltıldı

Kısa Çalışma Ödeneği'nde sevindiren haber.
4 il için ayrı uyarı

4 il için ayrı uyarı

Meteoroloji'den son dakika sağanak açıklaması.
Emeklilere müjde

Emeklilere müjde

​En düşük emekli aylığı 1500 lira oldu.
3 hak birden tanındı

3 hak birden tanındı

​Koronavirüs nedeniyle uçuşu iptal edilenlere güzel haber.
Kararlı olacağız başaracağız

Kararlı olacağız başaracağız

Erdoğan eğitimden, doğal gaza kadar çok sayıda konuya değindi.
Faizde indirim bekleniyor

Faizde indirim bekleniyor

Durgunluğu önlemek ve toparlanma süreci için şart görülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.