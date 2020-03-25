Etil alkol ve maskede gümrük vergisi kalktı

Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle uçuşu iptal edilenlere güzel haber: 3 hak birden tanındı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle 5 Şubat 2020'den beri iptal edilen uçuşlarda bileti bulunan yolcuların haklarını korumak amacıyla yönetmelik çıkarıldı. Bununla birlikte uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih için bilette değişiklik yapabilecek veya biletini açığa alabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş yasağı kalktıktan sonraki 2. ayın sonunda iade bedeli alabilecek.