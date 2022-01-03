Ekonomi Ev sahibi ve kiracılar dikkat Kira artış oranı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ocak ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

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Haber Merkezi İHA
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kira artış oranı belli oldu
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ocak ayı kira artış oranları belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.

TÜFE’de 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

2021 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
2021 Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonların beklediği kritik veri açıklandı: Emekli ve memur maaş zammı kaç TL oldu?
FOTOĞRAF 24
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Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memurun maaş zammı belli odu.
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Aralık ayı enflasyon oranları bugün açıklandı.
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Enflasyon oranları neticesinde emekli ve memur maaşı zammı 2022 netleşti.
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Bu noktada, En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor.
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Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu.
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Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklinin enflasyon farkını ortaya koyacak.
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YILLIK YÜZDE 36.08<br><br>Enflasyon yıllık veride yüzde 36.08 olarak belirlendi.
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SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR?<br><br><br>Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48 rakamı netleşti.
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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR?<br><br>Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.
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MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?<br><br>Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?<br><br>
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En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
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SSK 2000 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş<br>
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2000 sonrası 2 bin 041 lira<br>
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Bağkur esnaf: 2 bin 948<br>
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Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş<br><br>
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SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.<br><br>
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Memur, işçi, emekliye yapılacak maaş zam oranlarında belirleyici olacak 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Aralık verisinin netleşmesiyle birlikte toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu altı aylık enflasyon verisi milyonlarca çalışan, emeklinin maaş, aylığını doğrudan, dolaylı etkiledi.
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Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkması halinde memurlar yüzde 12 fark alacak. Bu farka 1 Ocak itibariyle geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde artış ek fark hariç yüzde 17 olacak.
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2022 ZAMLI MEMUR MAAŞI 15 OCAK'TA HESAPTA OLACAK<br><br><br>Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.<br><br>
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Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
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Milyonların beklediği kritik veri açıklandı: Emekli ve memur maaş zammı kaç TL oldu?
Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranının ardından, emekli ve memur zamları belli oldu. Milyonlarca emekli, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri...


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