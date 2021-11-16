Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizerek,

“Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedefimiz. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Şu an 530 binin üzerinde vatandaşımıza evde bakım yardımı veriyoruz” dedi.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık bin 798 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için Kasım ayında toplam 964 milyon TL ödeme yapacağız. Evde bakım yardımı ödemeleri 20 Kasım’a kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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