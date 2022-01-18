Ekonomi Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için yapılan toplam 957 milyon TL'lik evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Evde bakım yardımı yatırıldı mı? Evde bakım yardımı ne kadar?
Arşiv

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

'ÖDEMELER 20 OCAK'A KADAR TAMAMLANACAK'


Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın bu yardımdan faydalandığını kaydeden Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlatarak "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" diye konuştu.

'ŞUBAT AYINDA ARTIŞ YAPACAĞIZ'


Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımının ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 TL'den 2 bin 299 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Evde bakım maaşları 17 Ocak listesi belli oldu
FOTOĞRAF 24
Title
Evde bakım maaşı yatan iller Ocak ayı itibariyle en sık sorgulanan konular arasında bulunuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtacı olanlara bakanlara ödenen evde bakım parası il il sorgulanıyor. Her ayın ikinci haftasını takip eden günlerde illere göre yatan ödenekle ilgili evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 17 Ocak 2022 E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Title
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?<br><br>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. 17 Ocak 2022 Evde bakım parası yatan iller listesi ile ilgili detaylar şöyle;
Title
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?<br><br>Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.<br><br>Evinde hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan kişilere, masraf dahilinde verilen evde bakım parası, her ayın 15inde il il yatmaya başlıyor.
Title
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?<br><br>Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna \"Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama\" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Title
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?<br><br>Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne \"BAKIYE\" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Title
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?<br><br>2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.
Title
2022 OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?<br><br>Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor.
Title
17 OCAK 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER<br><br>Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. <br><br>
Title
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ - 17 OCAK<br><br>1- Tokat<br><br>2- Kırklareli<br><br>3- Sivas<br><br>4- Aksaray<br><br>5- Çanakkale
Title
6- Zonguldak<br><br>7- Manisa<br><br>8- Bilecik<br><br>9- Karabük<br><br>10- Muğla
Title
11- Kocaeli<br><br>12- İstanbul<br><br>13- Amasya<br><br>14- Osmaniye<br><br>15-Sakarya
Title
16- Ordu<br><br>17- Uşak<br><br>18- Afyonkarahisar<br><br>19- Antalya<br><br>20- Diyarbakır
Title
21- Balıkesir<br><br>22- Samsun<br><br>23- Mersin<br><br>24- Çorum<br><br>25- Bursa
Title
26- İzmir<br><br>27- Kırıkkale<br><br>28- Düzce<br><br>29- Bolu
Title
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?<br><br>Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:<br><br>1) Gelir kriterlerinin uygun olması,<br><br>2) Bakıma muhtaçlık kriteri,<br><br>3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Title
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.<br><br>
Title
Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. <br><br>
Title
Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.<br><br>
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Evde bakım maaşları 17 Ocak listesi belli oldu
Evde bakım parası alan hak sahipleri, eylül ayının başlamasıyla birlikte hemen her gün evde bakım maaşı yatan iller listesini araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın takibinde verilen "Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?", "17 Ocak E devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ocak listesi belli oldu. İşte evde bakım maaşlarına dair tüm detaylar...


Görenler gözlerine inanamadı

Görenler gözlerine inanamadı

​'Dolar ve Euro'nun değersiz olduğunu göstermek istedik.'
Türkiyenin 81 iline gönderiyor

Türkiye'nin 81 iline gönderiyor

​Gezide gördü, hobisini mesleği haline getirdi.
Gömleksiz Köprüsünü iş makineleriyle yıkarak çaldı

Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Bahçeli'den Sezen Aksu'ya tepki: Kuzgunluğa heves etme

​Şanlıurfa'da ele geçirildi: Tam 6 ton

​'Ev sahipleri üç aylık kira ile tüm yılın kirasını alma peşindeler.'

Ulaşıma kar engeli

Ulaşıma kar engeli

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolu çift taraflı trafiğe kapandı.

Başkenti değişiyor

Başkenti değişiyor

​Kentin yeni ismini devlet başkanı duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.