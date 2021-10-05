Ekonomi Evergrandenin ardından yeni kriz Bir şirket daha tahvil borcunu ödeyemedi
DÜNYA EKONOMİSİ

Evergrande'nin ardından yeni kriz: Bir şirket daha tahvil borcunu ödeyemedi

Çin'de emlak sektöründeki şirketlerde yaşanan nakit krizi büyüyor. Haftalardır sorunlar yaşayan Evergrande'nin ardından Fantasia Holdings de tahvil borcunu ödeyemedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evergrandenin ardından Fantasia Holdings de tahvil borcunu ödeyemedi.
Foto/arşiv

Çinli inşaat ve gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ardından aynı sektörde faaliyet gösteren Fantasia Holdings de 206 milyon dolar tutarındaki borcunun ödemesini zamanında yapamadı.

Şirketin uluslararası piyasalarda işlem gören dolar cinsi tahvilleri dün yaşanan satışlarda piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetti.

20 EYLÜL'DE AÇIKLAMIŞTI

Fantasia, 20 Eylül'de yeterli işletme sermayesine sahip olduğunu ve likidite sorunu yaşamadığını açıklamıştı.

Çin basınında dün yer alan habere göre Çinli sıkıntılı durumda olan dev gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande ise gayrimenkul yönetim biriminin hisselerinin yarısını Hopson Development'a 5 milyar doların üzerinde bir tutara satacak.

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