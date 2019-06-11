Ekonomi Evleneceklere ve evini yenileyeceklere çağrı Son 20 gün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Evleneceklere ve evini yenileyeceklere çağrı: Son 20 gün

Enflasyonla mücadele kapsamında 1 Kasım 2018 tarihinde mobilya, beyaz eşya ve otomobilde yapılan ÖTV ve KDV indirimi 30 Haziran'da sona erecek. Mobilya Dernekleri Federasyonu ve iş adamları yüzde 20'lere kadar indirim imkanı sunan fırsattan yararlanmaları için vatandaşa çağrıda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Mobilya ve beyaz eşya sektörüne sağlanan KDV ve ÖTV indirimlerinden faydalanmak için son 20 günlük sürece girildi.

Sektör temsilcileri sadece evlenecekler için değil, mobilyasını yenileyecekler için de büyük avantaj olan indirim için çağrıda bulunuyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç:

"KDV indiriminin sürmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Düğün sezonunda bulunmamız nedeniyle iç pazardaki daralma durdu. Son 20 gün için ise satışların artmasına yönelik büyük ümidimiz ve beklentimiz var. Sadece evlenecekler için değil, mobilyasını yenileyecekler için de büyük avantaj onları bekliyor"

Mobilya sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan:

"Şu anda KDV indirimi ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında yüzde 20 indirim mevcut. Bazı mobilya firmaları, kendi indirimlerini de uygulayarak mobilya alımını avantajlı hale getirebiliyorlar. Bu fırsat kaçmamalı"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz:

"Küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanmasının etkisini önemli şekilde hissettik. Satışlar ciddi şekilde arttı"

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