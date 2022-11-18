Evlerin gazı 4 yıl sonra Karadeniz’den

Türkiye, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazı kullanmak için gün sayıyor. Gazın martta sisteme verileceğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında ilk fazda üretimin 10 milyon metreküp olacağını yineleyerek, “4 yıl sonra üretimi 4 kat artıracağız. O zaman da konutlarda kullanılan gazın tamamını buradan elde edeceğiz” dedi. Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AMASRA'DA 7 YÖNETİCİ GÖREVDEN ALINDI

Özelleştirme kapsamına alınan TEİAŞ'ın çoğunluğunun devletin elinde kalacak şekilde azınlık hissesinin halka açılacağını söyleyen Dönmez, "TEİAŞ, elimizden çıkacak, bizim kontrolümüzden çıkacak, ifadesi doğru değil" dedi. Dönmez, Amasra maden kazasına ilişkin teftiş kuruluna olay yerinden döner dönmez yazılı talimat verdiğini anımsatarak, "Amasra Müessese Müdürlüğü'nden 7 yönetici görevden alındı. Bu, belki kamuoyuna yansımadı. Diğer boyutları itibarıyla da incelememiz devam ediyor" bilgisini verdi.

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Fatih Dönmez

TÜRKİYE'DEKİ HER YATIRIM YERLİDİR

Akkuyu NGS'nin Rusya devletinin yatırımı olduğu için Türkiye'nin kontrolünde olmayacağı yönündeki eleştiriye ise Dönmez, şu cevabı verdi: "Enerji alanı 'full regüle bir alan yani kuralları belli. Hangi alanda olursa olsun, burada bir yatırım kararı alınıyorsa buranın meri hukukuna tabi olmak zorunda. Kaldı ki elektrik ve gaz tarafında yığınlarca mevzuat var. Mevzuatın büyük bir kısmı da AB müktesebatıyla uyumlu olduğu için bugün biz Amerika'dan Asya'ya kadar, Çin'e kadar, Orta Doğu, Körfez Bölgesi, Rusya, Avrupa dâhil birçok yerden yatırımcı çekmişiz. Şu anda çalışan 102 gigavatt, 102 bin megavatt santralin yüzde 80'i özel sektör, önemli bir kısmı da gene yerli, yabancı yatırımcıyla yapılmış. Biz gelen yatırıma senin memleketin neresi demiyoruz ki, pasaportuna da bakmıyoruz. Türkiye'de yapılan her yatırımı biz 'yerli yatırım' olarak telaffuz ediyoruz ve Türkiye'nin kanunlarına ve denetimine tabi olarak geliyor, herhangi bir istisnası da söz konusu değil."

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HER HANEYE ULAŞACAK

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde mart gibi sisteme verileceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti: "İlk farzda üretim 10 milyon metreküp olacak. 4 yıl içerisinde maksimum faz dönemine çıkartacağız, 40 milyon metreküpe. 10 milyon metreküp günlük gazın yıllık karşılığı üç buçuk dört milyar metreküp eder. Bu da konutlarda mutfakta ve sıcak suda kullanılan gazı karşılayacak. Ama 4 yıl sonra biz üretimi 4 kat artıracağız. O zaman da konutlarda kullanılan gazın tamamını buradan elde edeceğiz.”

Yalıtım olsa 6 milyar $ cepte

Fatih Dönmez, Türkiye'de ortalama bir hanenin 1.050 metreküp civarında doğal gaz tükettiğini ve binaların yarısının yalıtımsız olduğunu belirtti. Dönmez, şunları söyledi: "19 milyon aboneden 16 milyonu konut abonesi. Yarısı 8 milyon hane eder. Herkes binasını yalıtmış olsa yüzde 25- 30 daha az tüketmiş olacağız. Tüketimin yüzde 25'lik kısmı hanelerimiz de gerçekleşiyor. Yıllık 20 milyar metreküp eder, yüzde 25 tasarruf etsek 5 milyar metreküp eder; bugünkü piyasa değerleriyle 6 milyar dolar cebimizde kalır."

Kritik aşama tamamlandı

Karadeniz gazını Türkiye’ye taşıyacak hattın önemli bir aşaması daha tamamlandı. Müjdeyi Twitter hesabından duyuran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ana Kordon Bağı Hattı'nın serim işlemleri tamamlandı" ifadelerini kullandı. Deniz tabanına inşa edilen üretim tesisi ve gaz kuyularının kontrolünü yapacak Ana Kordon Bağı Hattı 170 kilometre uzunluğunda.