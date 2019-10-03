Ekonomi Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu, fiyatı en fazla düşen ürün ise limon
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu, fiyatı en fazla düşen ürün ise limon

Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu, fiyatı en fazla düşen ürün ise limon

Tüketici fiyatları bazında eylül ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 24,62 ile limon geldi.

Haber Merkezi AA
Eylül ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta gerçekleşti.
Eylül ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27,75 ile salatalık izledi.

Eylülde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,71 ile taksi ücreti, yüzde 18,84 ile patlıcan, yüzde 17,02 ile erkek spor kazağı, yüzde 14,23 ile yurt ücretleri, yüzde 13,92 ile doğalgaz, yüzde 13,82 ile sivri biber ve yüzde 11,35 ile okul servis ücreti yer aldı.

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En çok limon ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar, yüzde 12,22 ile patates, yüzde 10,10 ile domates, yüzde 10,05 ile tavuk eti, yüzde 4,57 ile kavun ve yüzde 4,51 ile elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) takip etti.

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