Ekonomi Eylülde en fazla reel getiri BIST 100de oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eylülde en fazla reel getiri BIST 100'de oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde eylülde en yüksek aylık reel getiri yüzde 10,34 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
Eylülde en fazla reel getiri BIST 100de oldu
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, eylülde en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,34 ile BIST 100 endeksinde oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BIST 100 endeksi yüzde 8,55 ile yatırımcısına kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,64 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 3,03, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,41, avro yüzde 5,18 ve külçe altın yüzde 6,8 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 8,4 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 1,43, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,81, avro yüzde 3,62 ve külçe altın yüzde 5,26 yatırımcısını üzdü.

BİST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,13 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,68 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,25 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,64 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BİST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,06 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,32 yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar 14,79, külçe altın yüzde 18,62, avro yüzde 28,28, DİBS yüzde 45,18 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 53,77 yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 16,82, külçe altın yüzde 11,57 yatırımcısına kazandırırken, avro yüzde 1,67, DİBS yüzde 24,85 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 36,62 yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.

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