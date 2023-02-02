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Ekonomi

EYT'ye ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

12:49 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kanun teklifini Cumhur İttifakı olarak hazırladıklarını söyleyerek, EYT ile "muazzam bir dokunuş, müjdeli bir düzenleme yaptıklarını" belirtti.

Akbaşoğlu, EYT'lilerin, AK Parti ve MHP grup başkanvekillerini ziyaret ederek, "Biz primimizi, çalışma süremizi doldurduğumuz halde 1999'da gelen yaş şartı nedeniyle evde oturuyor, yaşımızı bekliyoruz. Yaşımız ilerlediği için farklı iş yerlerinde çalışamıyoruz, bundan dolayı mağduriyet yaşıyoruz. AK Parti buna neden olmadı ama sizden istirhamımız bunun çözümlenmesi." şeklindeki taleplerini ilettiğini aktardı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda milletin beklediği teklifi görüştüklerini vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu, büyük bir müjde; bu müjdeyi sevinçle karşılayan milyonlarca çalışanımız var ancak bunu değersizleştirmek, amacından saptırmak isteyen, hakikate iftira atarak gerçekliği örtmeye çalışanlar da var. Bu da 'teklifle yeni bir şart getirildiği' yalanı. Bu, apaçık bir yalan. Ortaya koyduğumuz teklifle yeni şart yani 'kademeli prim şartı' getirildiği sözü iftiradır, yalandır, teklif sahiplerine bühtandır. Teklifimizde hiçbir eksiklik yok." ifadesini kullandı.


Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.
Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."

AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma

CHP milletvekilleri, görüşmelere geçilmeden önce, EYT'lilerin mağdur olmaya devam ettiğini öne sürerek, düzenlemenin "prim gün sayısı mağduru", "çıraklık ve stajyerlik mağduru" ile "deprem mağduru" ortaya çıkaracağını dile getirdi ve teklifin kapsamının genişletilmesini istedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Önce Genel Başkanınızın, CHP'li belediyelerden işçi çıkarılmayacağına ilişkin sözlerinin arkasında durun. Tribünlere oynuyorsunuz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sizin 'millet' diye bir derdiniz yok, sadece şov yapıyorsunuz. Bu ülke şov yapanla iş yapanı çok iyi bilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

  • CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in, "Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor, siz yapıyorsunuz" demesi üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Kılıçdaroğlu'nun sözü geçiyorsa önce aday olsun" karşılığını verdi.

Girgin, "Aday olacak zaten" derken, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise "15 Şubat'tan sonra görürsünüz." ifadesini kullandı.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği komisyon toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, sendika ve STK temsilcileri de yer alıyor.


EYT son dakika haberleri: 2 Şubat EYT son durum: Teklif Meclis'e geldi
EYT son dakika haberleri: 2 Şubat EYT son durum: Teklif Meclis'e geldi

EYT son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) düzenlemesinin detayları açıkladı. Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. EYT ile ilgili yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. "Emekliliğe hak kazanan vatandaşların ilk aylıkları şubat ya da mart ayında bağlanabilir. Peki EYT ne zaman çıkacak, Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT son dakika haberleri neler? Bugün yeni gelişme var mı? EYT emeklilik şartı nedir? İşte 2 Şubat bugün EYT'deki son durum gelişmeleri.


#emeklilikte yaşa takılanlar
#EYT
#Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
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EYT'ye ilişkin kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
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