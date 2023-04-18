EYT'yi kaçıranlar için yeni formül: Kısmi emeklilik düzenlemesi

Milliyet'in haberine göre; 3600 günde, 4500 günde ve 5400 günde kısmi emeklilik durumu söz konusu olduğunu belirten ekonomist Muhammet Bayram, "SSK’lılar için 3600 ve 4500 günde kısmi emeklilik, Bağ-Kur’lular için ise 5400 günde kademeli bir yaş şartı ile beraber emekli olunabiliyor" dedi.





Bayram özetle şunları söyledi:





"Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilir.





Eğer yaş şartı kaldırılmasa dahi prim sayıları yetmiyorsa devletimiz borçlanma imkanı getirerek prim günleri tamamlanabilir.





Kadınlarda emeklilik yaşının esnetilebileceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Hatta ev hanımlarının erken emekliliğine ilişkin bir husus vardı. Ev hanımlarının emeklilik priminin 3’te 1’inin devlet tarafından karşılanacağını söylemişti. Kadınlarımız 3’te 1 oranında daha kısa sürede emekliliklerini tamamlamış oluyor.





Erken emeklilik kimleri kapsar?





Çalışan, çocukları olan kadınlarımızın da erken emeklilikleri söz konusu olabilir. Kadınlarımızın çocuk sayısına göre erken emekliliği söz konusu olabilir. Kadınlarda her bir çocuk için borçlanma imkanı vardı. Toplam 2160 gün borçlanma söz konusuydu. Her bir çocuk için 720 gün, toplamda 3 çocuğa kadar 2160 gün borçlanma söz konusuydu.





Aynı hususta düzenleme ile beraber çocuğu olan kadınlarımızın erken emekli olması söz konusu olabilir."











