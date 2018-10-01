Ekonomi Fadıl Akgündüzden dayısı da şikayetçi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fadıl Akgündüz'den dayısı da şikayetçi

349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz'den dayısı Sait Obut da şikayetçi oldu. Fatih'te 180 metrekare dairesini 120 bin TL karşılığında Akgündüz'e verdiğini verdiğini belirten Obut, kendisine 7 ay kira ödemesi dışında her hangi bir ödeme yapılmadığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Mehmet Salih Obut şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.
Mehmet Salih Obut şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.

Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Dayısı da şikayetçi

Duruşmada Fadıl Akgündüz'ün dayısı Sait Obut da şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Sait Obut, "Fatih'te 180 metrekare dairem vardı. 120 milyar lira karşılığında vererek ödeme yaptım. 7 ay kira ödemesi yapıldı, daha sonra kesildi. Beni mağdur etti. Şikayetçiyim" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 14'üncü celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, şikayetçiler dinlendi. Sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un kendisinin yeğeni olduğunu söyleyen 73 yaşındaki Sait Obut da "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi.

120 bin TL verdi

Sait Obut, "Bayrampaşa Caprice Gold projesindenyaklaşık 5 yıl kadar önce devremülk sözleşmesi yaptık. Bir dairemi 120 milyar karşılığında vererek ödeme yapmış oldum. Bana 7 aylık bin lira civarında kira bedeli ödendi. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadı. Tapularımı aldım. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi. Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sait Obut, "180 metrekare dairem vardı Fatih'te. Ona güvendik benim yeğenimdir diye, biraz sıkışmıştı. Dedim al, verdim ona. Notere gittik, güya bana her ay para yollayacaktı. Ondan sonra ne para, ne selam, ne kelam. Telefonu bile açmıyor. Ben hakiki dayısıyım yani, ablamın çocuğudur. Çok kırgınım" dedi.

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Fadıl Akgündüz 349 kişiyi dolandırdığı iddiası ile tutuksuz yargılanıyor.

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