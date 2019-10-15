Ekonomi Fadıl Akgündüzün nitelikli dolandırıcılık davası Yeni yatırımcı arıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fadıl Akgündüz'ün 'nitelikli dolandırıcılık' davası: Yeni yatırımcı arıyoruz

Fadıl Akgündüz'ün 'nitelikli dolandırıcılık' davası: Yeni yatırımcı arıyoruz

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Davanın 20. duruşmasında beyanı alınan 18 müşteki, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Fadıl Akgündüz: Yurt dışı yatırımcılarıyla görüşebilmek için hakkımdaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istiyorum.
Fadıl Akgündüz: Yurt dışı yatırımcılarıyla görüşebilmek için hakkımdaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istiyorum.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 20. duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mehmet Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut katıldı. Çok sayıda müşteki ve taraf avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada müştekilerin beyanlarının alınmasına devam edildi. Salonda hazır bulunan 18 müşteki de, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

MÜSİAD Başkanı Kaan ve akrabaları da şikayetçi

Daha önce alınan ara karar gereği hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile amcası Osman Kaan ve eşi Nebahat Kaan'ın da, "müşteki" sıfatıyla beyanları alındı.

  • Abdurrahman Kaan, Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 18 adet devre mülk aldığını, karşılığında Fadıl Akgündüz'e 750 bin lira verdiğini ve herhangi bir kira bedeli almadığını belirterek, zararının giderilmesini istedi, Akgündüz'den şikayetçi olduğunu ifade etti.

Osman Kaan ve Nebahat Kaan da, aynı projeden 1 milyon değerinde 30 adet devre mülk aldıklarını söyleyerek Akgündüz'den şikayetçi olduklarını dile getirdi.

DHA
MÜSİAD Başkanı da Jet Fadıl mağduruymuş.

"Lafla olacak şey değil bu"

Müşteki ifadelerinin ardından söz alan sanıklardan Fadıl Akgündüz, şu anda ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı bekleme süreci içerisinde olduklarını ve projelerinin yüzde seksenini tamamladıklarını anlatarak, "Geri kalanını tamamlayabilmek için yeni yatırımcı arayışı içerisindeyiz. Planlarımız var. Yurt dışı yatırımcılarıyla görüşebilmek için hakkımdaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istiyorum." dedi.

Bu savunma üzerine konuşan mahkeme heyeti başkanı da, "İnsanların zararlarını gidermek için somut bir planın var mı? Lafla olacak şey değil bu. Planlarını getir, anlat, müdahil avukatları da dinlesin." ifadelerini kullandı.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bu duruşmada dinlenilen 18 müştekinin müdahillik talebini kabul ederek davaya katılımına karar verdi.

Fadıl Akgündüz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına ve kalan müştekilerin dinlenilmesine de hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Fadıl Akgündüz'den otomobilli miting
OYNAT
Fadıl Akgündüz'den otomobilli miting
Günler öncesinden “Siirtlilere bir sürprizim var” diyen Bağımsız Milletvekili Adayı Fadıl Akgündüz, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde alana özel kasalı kamyon içinde otomobil getirtti.


İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

  • Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bu iddianamenin haricinde, aynı sanıklar ve aynı eylem yönünden hazırlanan birden fazla iddianamenin davanın görüldüğü sırada birleştirilmesine karar verilmişti.

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