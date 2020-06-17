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Ekonomi Fahiş bilet fiyatları normalleşiyor Hızlı tren ve havayolu uçuşlarının başlaması otobüs fiyatlarını düşürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fahiş bilet fiyatları normalleşiyor: Hızlı tren ve havayolu uçuşlarının başlaması otobüs fiyatlarını düşürdü

Salgın döneminde fahiş rakamlara ulaşan otobüs biletleri Ulaştırma Bakanlığı’nın tavan fiyat uygulaması sonrasında normalleşiyor. YHT ve havayolu taşımacılığının başlamasının da etkisiyle, biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlara kadar geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Salgın dönemindeki seyahat kısıtlaması nedeniyle, 700 -800 lira gibi fahiş rakamlara ulaşan otobüs fiyatlarında tavan fiyat uygulaması sonrasında normalleşme başladı. Uçakların business class (birinci sınıf) gibi lüks bilet fiyatlarıyla yarışan şehirler arası bilet fiyatları rekabetin de etkisiyle uygun seviyelere doğru ilerliyor. Otobüs bileti fiyatları, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler sonrası yüzde 30’a varan oranlarda düştüğü bildirildi. 1 Haziran itibariyle günlük hayat ve ekonomik faaliyetlere ilişkin yasakların kalkması yanında hızlı tren ve havayolu uçuşlarının başlaması otobüs fiyatlarını düşürdü.

70 İLE 375 TL ARASINDA

Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor. Yeni düzenlemelere göre geçen hafta 220 TL’ye satılan İstanbul-Bodrum otobüs bileti ücreti 165 TL’ye kadar geriledi. Yapılan güncellemeler sonrası otobüs biletleri en yüksek, İstanbul-Antalya arası 165 TL, İstanbul-Trabzon arası 190 TL, Ankara-Diyarbakır arası 190 TL’ye satılıyor.

14 Mayıs tarihli genelgede 500 lira olarak belirlenen 2001 km ve üzeri mesafelerin bilet fiyatları, yapılan yüzde 25’lik indirimle birlikte 375 liraya geriledi. Edirne’den Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır ve Ardahan gibi en uzak mesafelere ulaşmanın bedeli 375 liraya olarak uygulanıyor.

YOLCU SAYISI DA ARTTI

Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, yapılan yeni düzenlemeye göre aile bireylerinin yan yana oturmasına izin verildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları düştü. Bu durumda en fazla yüzde 50 kapasite ile hareket edebilen otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek. Bu da fiyatlara yansıyabiliyor.”

Yolculuk için HES kodu şart

  • Otobüs yolculukları için de HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaş bebekler için HES kodu zorunluluğu olmasa da tüm yaş grupları için bilet satın alırken HES kodu almak zorunlu. 65 yaş üzeri vatandaşlar için ayrıca Seyahat İzin Belgesi alma uygulaması da devam ediyor. Bilet alırken kullanılan HES kodunu yolculuk boyunca da yolcunun yanında bulundurması gerekiyor.Sosyal izolasyon kuralları gereği otobüslerde yan koltuklar boş bırakılıyor ve şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite ile yolculuk yapılabiliyordu. Bu durum bilet fiyatlarına yansımış, otobüs bileti fiyatlarında iki katını geçen artışlar görülmüştü.

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