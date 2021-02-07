​Fahiş fiyat normalmiş: Kuraklık ile girdi maliyeti savunması

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı; tüketicinin isyan ettiği ve kamuoyundan yükselen büyük tepki üzerine takibe alınan fahiş fiyat artışlarını bir dizi gerekçeye bağladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Meclisi toplantısında gıda fiyatları ve denetimler değerlendirildi. Bursa Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılan çevrimiçi toplantıda, Tarım Meclisi’nden sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Murat Ülkü Karakuş ile üye iş adamları katıldı.

Özer Matlı

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Yeni tip koronavirüs salgını döneminde gıda fiyatlarının sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artış gösterdiğini belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tüketicinin isyan ettiği ve kamuoyundan yükselen büyük tepki üzerine takibe alınan fahiş fiyat artışlarına bir dizi gerekçeye bağladı. Matlı, Türkiye’de mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışların fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirtti.

%100 FİYAT ARTIŞI OLDU

Matlı, şu savunmada bulundu: “Bunun sonucunda da sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zamlar yapıldı. Haksız fiyat artışlarıyla hiç kuşkusuz mücadele edilmeli ancak temel sebepler de göz ardı edilmemeli. Dünyada artan emtia fiyatları, dünya merkez bankalarının para basması, ülkelerin aşırı stoklama yoluna gitmesi, kuraklık sonucu artan arz-talep dengesizliği, lojistik, ambalajlama ve geri kazanım katılım payıyla gelen ilave maliyetler tarımsal ürünlerde yüzde 30 ile yüzde 100 oranında ciddi fiyat artışlarına sebep olmuştur.”

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Yaklaşık 3 aydır kademeli olarak yapılan fiyat artışları kurların yükselmesine bağlayan üretici, aracı ve perakende kesiminin, kurlar aşağı çekildiği halde yaptıkları zamları geri almaması dikkat çekiyor. Dolar ve avro gibi rezerv para birimlerinin TL karşısında zirve yaptığı 6 Kasım 2020’dan bu yana üç ay geçti. Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan bu kur artışının ardından başlayan zamların ardı arkası gelmedi. Halbuki son üç ayda Dolar/TL seviyesi yüzde 17,1’lik düşüşle 8,51’den 7,05’e geriledi. Avro/TL seviyesi ise yüzde 16,3’lük gerilemeyle 10,12’den 8,47’ye düştü.

DOLAR GERİLEYİNCE MALİYET DÜŞMEDİ Mİ?

Kurların yükselmesine bağlanan fiyat artışlarının kurların düştüğü halde geri alınmamasını göz ardı eden Matlı, kendince başka çözüm önerilerinde bulundu. Matlı, “Öncelikle yapmamız gereken, günü kurtaracak çözümler üretmek yerine mevcut sorunlarımızın çözümüne yönelik üretim planlaması ve sonucunda uzun vadeli tarım politikaları oluşturmaktır” dedi.

MUHTEMEL BİR VERGİ İNDİRİMİ KİMİN CEBİNDE KALACAK?

Tüm sektör paydaşlarından gelecek çözüm önerilerinin, Merkez Bankası ve ilgili bakanlıklara iletilmek üzere TOBB yönetimine bir rapor halinde sunulacağını da belirten Matlı, fiyatların aşağı çekilmesi için KDV indirimi ve elektrik desteğinin verilmesi gerektiği ileri sürdü. Daha önceki uygulamalarından da anlaşıldığı gibi, kamunun bugüne kadar yaptığı birçok vergi indirimi ve verdiği desteklerin avantajları tüketiciye yansıtılmak yerine üretici ve aracı perakende zincirlerinin cebinde kaldı.

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