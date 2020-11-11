Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Fahiş fiyat sonrası şimdi de gramaj oyunu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fahiş fiyat sonrası şimdi de gramaj oyunu!

Koronavirüs sürecinde ortaya çıkan fahiş fiyat artışının ardından şimdi de çoğu ürünün gramajında oynama yapıldığı ortaya çıktı. Bunun bir suç olduğunu ve şikayet edilmesi gerektiğini belirten Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, kendilerine gelen şikayetler arasında, insanların maske takmaması ve sosyal mesafeye uymamaların da bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüs sürecinde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında bazı satıcılar, elindeki ürünleri fahiş fiyatlara satmaya başladı.

Tüketicilerin şikayetleri üzerine olaya müdahale eden Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucu bazı işletmelere ceza kesildi. Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, fiyat artışı yapmayan firmaların bazı ürünlerinin gramajlarını düşürdüklerini belirterek, bunun da bir suç olduğunu ve şikayet edilmesi gerektiğini söyledi.

'TÜKETİCİ BİLDİRSİN'

Tüketicilerin bu tür şikayetleri nereye yapacaklarını bilmediklerini söyleyen Gündüz, “Pandemi sürecinde bazı ürünlerin fiyatlarının çok artması ve stok yapılması en çok gelen şikayetlerden biriydi. Tüketiciler özellikle bu konuyla ilgili şikayetlerinin nereye yapacaklarını tam olarak bilemiyor. Bazı ürünlerin fiyatları yüzde 60'a kadar artış gösterdi. Bakanlığımız şikayetler üzerine bununla ilgili önlem alarak önüne geçmiştir. Tüketici fahiş fiyat artışlarını Ticaret İl Müdürlüklerine ve zabıtaya bildirmeli" dedi.

'SON OYUN, GRAMAJ EKSİKLİĞİ'

Tüketicilerin fahiş şekilde fiyatı yükselen ürünleri fotoğraflayıp şikayette bulunması gerektiğini belirten Gündüz, “Son oynanan oyun ise gramaj eksikliği. Tüketici aldığı paketlerin eksildiğini görüyor. Ürünlerin fiyatları aynı, ancak gramajı düşük. Bu da bir suçtur ve şikayet edilmelidir. Satış yapan iş sahipleri ise stok yapmadıklarını, ürünlerin zaten stoklarında olduğunu söylüyor. Bakanlığın bu konudaki yönetmeliğe göre deponuzdaki ürünlerin 5 yıl içerisindeki hareketi neyse bugün de aynı hareketin olması lazım. Tüketiciler simsarların bu oyunlarına gelmesin. Fiyatı fahiş şekilde yükselen ürünün fotoğrafını çekip şikayette bulunsunlar" diye konuştu.

'MASKE VE SOSYAL MESAFE İLE İLGİLİ ŞİKAYETLER ALDIK'

İnsanların maske takmamasına kadar şikayetler aldıklarını söyleyen Gündüz, “Pandemi döneminde tüketicilerin bizlere ulaştırdığı birçok şikayet oldu. Bunların başında ise sağlıkla ilgili sorunlar ve sosyal çevreyle ilgili şikayetler oldu. İnsanların maske takmaması ve sosyal mesafeye uymamaları şikayetler arasında. Bu durum tüketici haklarına girer mi diyorlar, evet tüketici haklarına girer. Evrensel hukuktaki maddelerden birisi de tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili maddedir. Bize gelen bu tür şikayetleri Sağlık İl Müdürlüğü'ne, iş yerlerinde bu tür durumlarla karşılaşılan şikayetlerde de Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletiyoruz. Tüketici 112'yi aradığı zaman da acil bir şekilde kolluk güçleri müdahale ediyor" dedi.

Düşüşe geçen altında dikkat çeken tahmin: Alım için son fırsat yeni rekor kırılabilir
EKONOMİ
Düşüşe geçen altında dikkat çeken tahmin: Alım için son fırsat yeni rekor kırılabilir

Yerli otomobilin fabrikası hızla inşa ediliyor: İşte son görüntüler
FOTOĞRAF 15
Title
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında tanıtımı yapılan ve 2022 yılında yollara çıkması beklenen yerli otomobilin Bursa Gemlik'teki fabrika inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor.​
Title
Geçtiğimiz aylarda temeli atılan fabrika inşaatının 18 ayda tamamlanması bekleniyor.
Title
Gemlik'teki 1 milyon m2'lik askeri arazi üzerine inşa edilecek olan tesise ilişkin yapılan çalışmalarda yeni görüntüler kaydedildi.
Title
Temel atma işlemi bitirilip alt yapısı tamamlanan fabrika inşaatının yakında üst yapısına ilişkin ilk görüntülerin gelmesi bekleniyor. İşte fabrika inşaatındaki son görüntüler..
Title
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre fabrika inşaatında şimdiye kadar 100 bin metreküp kazı yapıldığı, 9 bin 400 zemin güçlendirme kolonu üretildiği ve 46 bin ton çimento kullanıldığı belirtildi.
Title
Boya ve enerji binalarının temel güçlendirme çalışmaları da tamamlandı.
Title
Kaba inşaatın 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların, 2021 yılı itibarıyla bitirilmesi planlanıyor.
Title
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL olacak.
Title
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak alan; limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor.
Title
Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikadaki üretimde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Yerli otomobilin fabrikası hızla inşa ediliyor: İşte son görüntüler
Geçtiğimiz aylarda ilk kazmanın vurulduğu yerli otomobilin fabrika inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bursa Gemlik'te 1 milyon metrekare arazi üzerinde inşa edilecek tesisin 18 ayda tamamlanması beklenirken, şimdiye kadar dev arazide 100 bin m2 kazı yapıldı. 9 bin 400 zemin güçlendirme kolonunun üretildiği ve 46 bin ton çimentonun kullanıldığı fabrika inşaatına ilişkin çalışmalar da görüntülendi.


Abone Ol Google News
SİHAlara Türksat etkisi

SİHA'lara Türksat etkisi

​Bayraktar SİHA'lar uçarken coğrafi sınır tanımayacak.
Alım için son fırsat!

Alım için son fırsat!

Altın fiyatlarına yönelik dikkat çeken tahmin.
İzmir çevresinde deprem meydana geldi

İzmir çevresinde deprem meydana geldi

Utanç verici

Utanç verici

​ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Trump'ı eleştirdi.

Pentagon'da<br>istifa depremi

Pentagon'da
istifa depremi

​Üç isim peş peşe görevi bıraktığını açıkladı.

Şanlıurfa'da<br>feci kaza

Şanlıurfa'da
feci kaza

Irak uyrukluları taşıyan yolcu otobüsü devrildi, onlarca yaralı var.
Yedi bakanlıkta<br>çok sayıda atama

Yedi bakanlıkta
çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Küre ittifakı panikte

Küre ittifakı panikte

Joe Biden seçim kampanyası boyunca iki ülkeyi eleştirdi.
Riyad ihanete doğru

Riyad ihanete doğru

İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu.
Putin'le Karabağ görüşmesi

Putin'le Karabağ görüşmesi

Barış fırsatını heba etmeyelim.
Trump BAE’yi silaha boğacak

Trump BAE’yi silaha boğacak

Anlaşmanın toplam değeri 23,37 milyar doları buluyor.
Bağımsız ekonomi <br>için mücadele etti

Bağımsız ekonomi
için mücadele etti

​İstifa eden Albayrak 5 yıllık bakanlığı döneminde önemli işlere imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.