Fahiş fiyata kapama cezası: Ticaret Bakanı Bolat yeni yaptırımların detaylarını anlattı

Stokçulukta yakalanan firmalara kapama cezası geleceğini vurgulayan Bolat, "Bir kere fahiş fiyat denetimler sonucunda fahiş fiyat uygulamalarında asgari ceza, on katı yani 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor kanunda. Kanun 2020'de çıkarılmıştı. Biz onu yeniden değerlemelerle her sene yükselttik. 55 bin TL olan ceza da 100 bin TL'ye çıkarılmış oluyor. Kanundaki rakam 10 bin liraydı, onu 100 bin TL'ye çıkarmış oluyoruz. 100 bin liralık üst ceza limitini de 1 milyon TL'ye çıkarmış oluyoruz. Stokçulukta ise bu cezalar, kanunda yazan 1 milyon TL rakamı 12 milyon TL'ye çıkarılmış oluyor.

Aslında yeniden derlemeleri uygulayarak biz şu anda bunu 4.5 milyon TL kesiyorduk. Zaten bu cezayı kesiyorduk, 12 milyon TL çıkarmış olacağız asgariyi de 1 milyon TL'ye çıkarmış olacağız. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak.