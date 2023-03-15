|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Fahiş fiyata yönelik yeni düzenleme: Ceza iki katına kadar çıkabilecek

Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk eylemleri için uygulanan idari para cezaları, artık her bir aykırılık için verilecek ve aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, iki katı idari para cezası uygulanacak.

14:51 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yönetmelikte, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildi.


Buna göre, idari para cezalarının uygulanmasında Kurul tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik ve stokçuluk eylemleri için uygulanan idari para cezaları artık her bir aykırılık için tatbik edilecek ve idari para cezalarının verilmesini gerektirir aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.




#Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
#Ticaret Bakanlığı
#Fahiş fiyat artışları
1 saat önce
default-profile-img
Fahiş fiyata yönelik yeni düzenleme: Ceza iki katına kadar çıkabilecek
Herkes bunu merak ediyor: Togg'un siparişinde üç önemli detay
AB'den gençlere ücretsiz tren bileti: Türkiye de listede
Çavuşoğlu Sergey Lavrov ile telefonda görüştü
Şanlıurfa'da sel suları köprüyü böyle yıktı
Perinçek: İYİ Parti CIA tarihinin en başarılı operasyonudur
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.