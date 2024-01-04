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Ekonomi

Faiz artışlarında sona gelindi: Beklenen FED tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

09:11 - 4/01/2024 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 12-13 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.


Politika faizinin değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, enflasyon konusunda tüm Fed yetkililerinin geçen yıl yüzde 2 hedefine doğru net bir ilerleme kaydedildiğini gözlemlediği aktarıldı.


Hem manşet hem de çekirdek enflasyondaki iyileşmeye dikkati çekilen tutanaklarda, enflasyonun bileşenleri arasındaki ilerlemenin eşit olmadığının gözlemlendiği, enerji ve temel mal fiyatlarının son zamanlarda düştüğü veya çok az değiştiği, ancak temel hizmet fiyatlarının hala yüksek bir hızla arttığı kaydedildi.


Tutanaklarda, banka yetkililerinin gelecekte politika kararlarına etki edebilecek çeşitli riskleri ele aldığı belirtilerek, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığı ancak enflasyonun hala hedefin oldukça üzerinde olduğu ve fiyat istikrarına yönelik ilerlemenin durma riskinin devam ettiği ifade edildi.


Bazı Fed yetkilileri aşırı kısıtlayıcı duruşun risklerine dikkati çekti


Bazı yetkililerin kısıtlayıcı para politikası duruşunun ne kadar süre devam etmesi gerektiğine ilişkin belirsizliğe ve aşırı kısıtlayıcı duruşun ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerine dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, birkaç yetkilinin Komite'nin gelecek dönemde hedefleri arasında bir tercih yapmakla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdüğü kaydedildi.


Tutanaklarda, "Politika görünümünü tartışırken yetkililer, politika faizinin bu sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğunu düşündüler, ancak politikanın seyrinin ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacağını belirttiler." ifadeleri yer aldı.

Fed yetkililerinin neredeyse tamamının tahminlerinde enflasyon görünümündeki iyileşmeyi yansıtacak şekilde 2024 sonuna kadar faiz oranları için daha düşük bir hedef aralığının uygun olacağını öngördüğü vurgulanan tutanaklarda, ancak yetkililerin görünüme ilişkin alışılmadık derecede yüksek belirsizliğe ve ekonominin faiz oranlarının daha da artırılmasına neden olabilecek şekilde gelişmesinin mümkün olduğunu da işaret ettiği aktarıldı.

Tutanaklarda, "Birkaç yetkili koşulların hedef aralığını mevcut seviyesinde tahmin ettiklerinden daha uzun süre tutulmasının gerekebileceğini de gözlemledi." değerlendirmesinde bulunuldu.


Banka yetkililerinin genel olarak para politikası kararlarının alınmasında dikkatli ve verilere dayalı bir yaklaşım sürdürülmesinin önemini vurguladığına işaret edilen tutanaklarda, enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağının yinelendiği kaydedildi.

Fed'in gelecek toplantısı 30-31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.



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#Enflasyon
#faiz
#Fed tutanakları
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