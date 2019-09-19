Ekonomi Faiz düştü satışlar arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz düştü satışlar arttı

Türkiye genelinde ağustosta 110 bin 538 konut satışı gerçekleştirildi. Satılan konut sayısı önceki aya göre yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Satışta 0,99 faiz ve 10 yıl vade etkili oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamu bankalarının konut kredi faizlerinde indirime gitmesi, tetikte bekleyen talebi harekete geçirdi. Ağustos ayı satışları, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 110 bin 538 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,1 arttı. Kredide aylık oranların yüzde 0,99’a gerilemesi ve 10 yıl vade yapılması ipotekli konut alımını da hızla yukarıya taşıdı. İpotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148'e yükseldi. Diğer konut satışları ise ağustosta yıllık bazda yüzde 17,3 azalarak 76 bin 390 olarak tespit edildi.

BİTMİŞ EV TERCİH EDİLDİ

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 881 konut ve yüzde 14,4 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 10 bin 707 konut satışıyla Ankara, 6 bin 25 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan iller 18 konutla Hakkari, 28 konutla Ardahan ve 59 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti. Alıcıların tercihi de daha çok bitmiş ev oldu. İlk defa satılan konut sayısı yüzde 17,7 azalarak 40 bin 634'e gerilerken, ikinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 artarak 69 bin 904 olarak gerçekleşti.

IRAKLI ALIMI SÜRDÜRDÜ

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 bin 604 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 549 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 656 satışla Antalya, 228 satışla Bursa, 213 satışla Ankara ve 169 satışla Yalova izledi. Ağustosta Türkiye'den, Irak vatandaşları 675, İran vatandaşları 469, Rusya Federasyonu vatandaşları 212, Kuveyt vatandaşları 159, Almanya vatandaşları ise 149 konut edindi.

REKLAM

ÖZEL BANKALAR BEKLENİYOR

  • Sektör temsilcileri canlılığın devamı için özel bankaların da kredi maliyetlerini aşağıya düşürmesi gerektiğini dile getiriyor. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu satışların konut üreticilerinin arzu ettiği gibi olmadığını söyledi. Durbakayım, “Bu satışların kaynağında kamu bankaları var. Ama satışlar da daha çok ikinci el konutlarda gerçekleşmiş durumda. Bu kapsamda konut kredisine verilen faiz teşvikinin sadece birinci el pazarına yapılması ve özel bankaların da söz konusu faiz indirimine destek vermesi gerekiyor” talebinde bulundu. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu da faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte konut yatırımcısının yeniden bankadaki mevduatını konutta değerlendirmeye başladığını söyledi.

Modanisa.com'a Turquality belgesi
EKONOMİ
Modanisa.com'a Turquality belgesi
Belediye Kandil yönetiyor

Belediye Kandil yönetiyor

​İşleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor.
ABD’ye iki hafta süre

ABD’ye iki hafta süre

​Erdoğan güvenli bölge konusunda ABD'yi yine uyardı.
Mescidi kapattı

Mescidi kapattı

İmamoğlu ile birlikte CHP fabrika ayarlarına döndü.
Pençe genişliyor

Pençe genişliyor

Komandolar kar altında teröristlerin ensesinde olacak.
Evladımın hayallerini çaldılar

Evladımın hayallerini çaldılar

​Özkan'ın hayali polis veya asker olmaktı.
İran’ın petrol tesisleri hedefte

İran’ın petrol tesisleri hedefte

​Pentagon Beyaz Saray'a askeri seçenekleri sundu.
Maraş'ta<br>saflar sıklaşıyor

Maraş'ta
saflar sıklaşıyor

​Fransa ve İngiltere, Rumların tezinde buluştu.
Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

​Bölgedeki Suriyeli gençler kendi üniversitelerin okuma şansı bulacak.
Faiz düştü<br>satışlar arttı

Faiz düştü
satışlar arttı

​Satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 8.1 artış gösterdi.
Girit korkusu

Girit korkusu

Oruç Reis'in Girit açıklarında dümen kırma ihtimali, Atina'yı ürkütüyor.
PKK'ya<br>135 tonluk darbe

PKK'ya
135 tonluk darbe

​Teröristlerin zehir ticaretine büyük darbe vuruldu.
2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri bakanlığı, Hakkari'de yürütülen operasyonlara dair açıklama yaptı.
FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

​Amerikan Merkez Bankası, faizi 25 baz puan indirdi.
Aslan '1' puanla başladı

Aslan '1' puanla başladı

Belçika'da akıllarda Babel'in kaçırdığı gol kaldı.
Erken seçim gündemde yok

Erken seçim gündemde yok

​AK Parti sözcüsü Çelik, MKYK'nın ardından konuştu.
Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

​Dev uçak Teknofest'te yaptığı şovla büyük beğeni topladı.
Bolton'ın yerine geliyor

Bolton'ın yerine geliyor

ABD'nin yeni ulusal güvenlik danışmanı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.