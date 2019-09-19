Faiz düştü satışlar arttı

Kamu bankalarının konut kredi faizlerinde indirime gitmesi, tetikte bekleyen talebi harekete geçirdi. Ağustos ayı satışları, yıl ortalamasının üzerine çıkarak 110 bin 538 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,1 arttı. Kredide aylık oranların yüzde 0,99’a gerilemesi ve 10 yıl vade yapılması ipotekli konut alımını da hızla yukarıya taşıdı. İpotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168 artarak 34 bin 148'e yükseldi. Diğer konut satışları ise ağustosta yıllık bazda yüzde 17,3 azalarak 76 bin 390 olarak tespit edildi.

BİTMİŞ EV TERCİH EDİLDİ

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 881 konut ve yüzde 14,4 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 10 bin 707 konut satışıyla Ankara, 6 bin 25 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan iller 18 konutla Hakkari, 28 konutla Ardahan ve 59 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti. Alıcıların tercihi de daha çok bitmiş ev oldu. İlk defa satılan konut sayısı yüzde 17,7 azalarak 40 bin 634'e gerilerken, ikinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 artarak 69 bin 904 olarak gerçekleşti.

IRAKLI ALIMI SÜRDÜRDÜ

Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 bin 604 oldu. Bu alanda ilk sırada bin 549 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 656 satışla Antalya, 228 satışla Bursa, 213 satışla Ankara ve 169 satışla Yalova izledi. Ağustosta Türkiye'den, Irak vatandaşları 675, İran vatandaşları 469, Rusya Federasyonu vatandaşları 212, Kuveyt vatandaşları 159, Almanya vatandaşları ise 149 konut edindi.

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ÖZEL BANKALAR BEKLENİYOR

Sektör temsilcileri canlılığın devamı için özel bankaların da kredi maliyetlerini aşağıya düşürmesi gerektiğini dile getiriyor. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu satışların konut üreticilerinin arzu ettiği gibi olmadığını söyledi. Durbakayım, “Bu satışların kaynağında kamu bankaları var. Ama satışlar da daha çok ikinci el konutlarda gerçekleşmiş durumda. Bu kapsamda konut kredisine verilen faiz teşvikinin sadece birinci el pazarına yapılması ve özel bankaların da söz konusu faiz indirimine destek vermesi gerekiyor” talebinde bulundu. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu da faiz oranlarının düşürülmesiyle birlikte konut yatırımcısının yeniden bankadaki mevduatını konutta değerlendirmeye başladığını söyledi.