Ekonomi Faiz indirimi sonrası altın fiyatları rekor kırdı Gram altında tüm zamanların rekoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz indirimi sonrası altın fiyatları rekor kırdı: Gram altında tüm zamanların rekoru

Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının gram fiyatı faiz kararı açıklanmadan önce 531 lira seviyesinden işlem görüyordu. Kararın ardından gram altın 544,68 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın geçtiğimiz yıl kasım ayında en yüksek 540 lira seviyesini görmüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Faiz indirimi sonrası altın fiyatları rekor kırdı: Gram altında tüm zamanların rekoru
Altın fiyatları rekor kırdı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun açıkladığı faiz kararının ardından dolarla birlikte altın fiyatları da yükseldi. Karar öncesi 531 lira seviyelerinde seyreden gram altının fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 544,68 liraya kadar ulaştı. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 539,16

SATIŞ(TL) 539,30

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 871,00

SATIŞ(TL) 886,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.731,00

SATIŞ(TL) 1.756,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.486,00

SATIŞ(TL) 3.534,00

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