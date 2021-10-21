Faiz indirimi sonrası altın fiyatları rekor kırdı: Gram altında tüm zamanların rekoru

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun açıkladığı faiz kararının ardından dolarla birlikte altın fiyatları da yükseldi. Karar öncesi 531 lira seviyelerinde seyreden gram altının fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 544,68 liraya kadar ulaştı. İşte altın fiyatlarında son rakamlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ(TL) 539,16
SATIŞ(TL) 539,30
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 871,00
SATIŞ(TL) 886,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 1.731,00
SATIŞ(TL) 1.756,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 3.486,00
SATIŞ(TL) 3.534,00