Faiz indirimleri işe yaramadı: İşte dolarda yeni gün rakamı Piyasalardaki koronavirüs krizi etkisini artırarak devam ediyor. Merkez bankalarının faiz indirimleri ve hükümetlerin parasal destek açıklamalarına rağmen tüm büyük borsalarda yüzde 10 civarında düşüşler yaşandı. Dolar ve eurodaki yukarı yönlü hareket ise devam ediyor. İşte yeni gün başlangıç rakamları...

Haber Merkezi 18 Mart 2020, 08:21 Son Güncelleme: 18 Mart 2020, 08:29 Yeni Şafak