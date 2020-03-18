Ekonomi Faiz indirimleri işe yaramadı İşte dolarda yeni gün rakamı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz indirimleri işe yaramadı: İşte dolarda yeni gün rakamı

Piyasalardaki koronavirüs krizi etkisini artırarak devam ediyor. Merkez bankalarının faiz indirimleri ve hükümetlerin parasal destek açıklamalarına rağmen tüm büyük borsalarda yüzde 10 civarında düşüşler yaşandı. Dolar ve eurodaki yukarı yönlü hareket ise devam ediyor. İşte yeni gün başlangıç rakamları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
19 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları
19 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar/TL 6,43 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 7,05'ten işlem görüyor.

Dünya genelinde virüs paniği nedeniyle gelen satışlar hisse senedi piyasalarında rekor düşüşlere yol açtı.

BORSADA KAYIPLAR YÜZDE 6'YI AŞTI

Güne yüzde 1,2 artıda başlayan BIST 100'de kayıplar yüzde 6'nın üzerine çıktı. Endeks 86 bin puanda işlem görüyor.

Dün merkez bankalarının faiz indirimleri ve hükümetlerin parasal destek açıklamalarına rağmen tüm büyük borsalarda yüzde 10 civarında düşüşler yaşandı.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 12,9 düşüşle 1987'deki 'Kara Pazartesi'den bu yana en büyük kaybını yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 12,0, Nasdaq endeksi yüzde 12,3 düşüş gösterdi.

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