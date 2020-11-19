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Faiz kararı sonrası altında sert düşüş: Gram altının fiyatı ne kadar oldu?

Faiz kararı sonrası altında sert düşüş: Gram altın ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın politika faizinde 475 baz puanlık artışa gitmesinin ardından yatırımcıların takipte olduğu altın fiyatlarında da sert bir düşüş oldu. Son PPK toplantısında faizlerin artırılması yönünde karar çıkmasının ardından gram altının fiyatı 8 lira birden düşerek 452 liraya kadar geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantısını bugün gerçekleştirdi. PPK toplantısının ardından piyasaların merakla beklediği faiz kararı da açıklandı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puanlık artışla yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Faizlerde yaşanan artışın ardından dolar fiyatları çakıldı. Kararın açıklanmasının ardından dolar 7,52 seviyelerine kadar gerilerken euro ise 8,93 lira bandına indi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gözlerin çevrildiği altın fiyatlarında da keskin bir düşüş yaşandı. Karar öncesi 460 lira seviyesinde olan gram altın 8 liralık bir düşüşle 452 liraya kadar geriledi.

Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar çakıldı
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Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar çakıldı
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