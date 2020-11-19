Faiz kararı sonrası altında sert düşüş: Gram altının fiyatı ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası altında sert düşüş: Gram altın ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın politika faizinde 475 baz puanlık artışa gitmesinin ardından yatırımcıların takipte olduğu altın fiyatlarında da sert bir düşüş oldu. Son PPK toplantısında faizlerin artırılması yönünde karar çıkmasının ardından gram altının fiyatı 8 lira birden düşerek 452 liraya kadar geriledi.

Haber Merkezi 19 Kasım 2020, 14:29 Son Güncelleme: 19 Kasım 2020, 14:30 Yeni Şafak