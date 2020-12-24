Ekonomi Faiz kararının ardından dolarda son durum 7,55i gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz kararının ardından dolarda son durum: 7,55'i gördü

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Merakla beklenen kararın açıklanmasının ardından dolar 7,55'i gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Merkez Bankası'nın, 21 Kasım tarihinde yapılan toplantısında faiz oranları 475 baz puan artırılarak yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti. Banka bugün yapılan toplantı sonrası faizde 200 puan daha artışa gitti. Aralık ayındaki toplantıyla Merkez Bankası yeni politika faizini yüzde 17'ye yükseltmiş oldu.

Merakla beklenen kararın açıklanmasının ardından dolar 7,55 seviyelerine geriledi.

"TL varlıkları daha ön plana çıkarılacak"

TCMB Başkanı Naci Ağbal geçen haftaki para ve kur politikası toplantısında enflasyonda düşüşü sağlamak için mevcut yüzde 15 seviyesindeki politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtmiş ve önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerini ifade etmişti.


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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmememiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? İstihdam yapabilir miyiz? Üretim yapabilir miyiz? Mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için sizlerle istişareye önem veriyoruz.' ifadelerini kullandı.


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