Faiz kararının ardından dolarda son durum: 7,55'i gördü

Merkez Bankası'nın, 21 Kasım tarihinde yapılan toplantısında faiz oranları 475 baz puan artırılarak yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti. Banka bugün yapılan toplantı sonrası faizde 200 puan daha artışa gitti. Aralık ayındaki toplantıyla Merkez Bankası yeni politika faizini yüzde 17'ye yükseltmiş oldu.
Merakla beklenen kararın açıklanmasının ardından dolar 7,55 seviyelerine geriledi.
"TL varlıkları daha ön plana çıkarılacak"
TCMB Başkanı Naci Ağbal geçen haftaki para ve kur politikası toplantısında enflasyonda düşüşü sağlamak için mevcut yüzde 15 seviyesindeki politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtmiş ve önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerini ifade etmişti.