EPDK'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü için fatura kararı

EPDK, şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşlar için doğal gaz bedelinin altı aya kadar bölünebileceğini açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), bugün kabul ettiği Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile bir dizi yeni düzenleme hayata geçecek.

Yönetmelik, tüketici haklarının güçlendirilerek ödeme kolaylıklarının sağlanması, müşteri hizmet kalitesinin artırılması ve iç tesisat işlemlerine yönelik iyileştirmelerle mağduriyetlerin giderilmesini hedefliyor.

Buna göre, abone bağlantı bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone bağlantı bedeli kredi kartına en az üç taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek.

Abone güvence bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere güvence bedeli vade farksız en az altı eşit taksit yapılacak.

Doğal gaz faturası en az üç dönem ödenmemesi halinde kesilebilecek

65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak şekilde sürekli cihaza bağlı şekilde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ait faturalarının yıl içerisinde en az üç dönem ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek.

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Bu tüketicilerin ödenmemiş borçları için taksitlendirme talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme süresi dört ay olacak şekilde yapılacak.

Dağıtım şirketleri tarafından engelli ve 65 yaş üstü tüketicilerin müşteri hizmeti merkezlerine erişiminin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve çağrı merkezine ulaşımlarında ve taleplerinin karşılanmasında öncelik tanınması sağlanacak.

Doğal gaz faturasına itirazda elektrik ve su faturaları dikkate alınabilecek

Dağıtım şirketleri, internet sitelerinde müşterilerin tahmini fatura hesaplaması ve asgari son üç yıla ilişkin tüketim sorgulaması yapabilecekleri bir sistem kuracak. Bu sistemin tüketicilerin mobil, sabit ve elektronik iletişim bilgilerini ve fatura bildirim tercihlerini güncellemelerine imkan verecek şekilde tasarlanması sağlanacak.

Tüketicilerin erişebilmeleri için faturalandırmaya esas olarak kullanılan verilerin son beş yılı kapsayacak şekilde internet sitelerinde yayınlanma zorunluluğu getirilecek.

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Geriye dönük bir yıldan fazla olamayacak

Tüketicilerin doğalgaz faturalarına itiraz etmeleri durumunda, itiraza konu dönemdeki elektrik ve su faturalarının dikkate alınarak düzeltme yapılabilmesinin önü açılacak.

Faturanın son ödeme tarihine kadar olan faturaya itiraz hakkı süresi müşteriler lehine olacak şekilde uzatıldı ve tebliğ tarihinden itibaren bir yıllık sürede olarak yeniden düzenlendi. Böylece tüketiciler bu süre zarfında faturaya itiraz hakkını kullanabilecek.

Dağıtım şirketinin kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde hesaplamalara konu edebileceği süre, geriye dönük olarak bir yıldan fazla olamayacak.

Belli miktarın altında gelen fatura ödenmese de üç ay süreyle gaz kesilemeyecek

Müşterinin adresinde bulunmadığı durumlarda sayaçla ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılan işlemler hakkında adrese bildirim bırakılmasının yanı sıra müşterinin sistemde kayıtlı telefonuna kısa mesajla bilgi verilmesi zorunlu tutulacak.

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Dağıtım şirketleri, tüketicilerin yaptıkları başvurular göz önünde bulundurularak internet sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" bölümü oluşturacak ve tüketim faturalarının, güvence bedelinin ve abone bağlantı bedelinin hesaplanabileceği modüller oluşturacak.

Ayrıca, dağıtım şirketi tarafından müşterilerin ödenmemiş faturalara esas tüketim miktarının hesaplanan karşılığının sayaç açma-kapama bedelinin üç katını geçmemesi halinde gaz arzı durdurulamayacak. Ancak, söz konusu faturanın üç ay süreyle ödenmemesi halinde miktara bakılmaksızın doğalgaz kesilerek hizmet durdurulabilecek.

Bağlantı başvurusunda bulunan kişinin abone bağlantı bedelinin iadesini talep etmesi halinde, doğalgaz servis hattının yapımına başlanmamış olması kaydıyla bağlantı bedeli dağıtım şirketi tarafından beş iş günü içerisinde iade edilecek.

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Sayaç okuma sürelerine düzenleme

Dağıtım şirketlerinin 15 Mayıs-15 Ekim arasındaki dönemde konut ve ısınma amaçlı tüketiciler için sayaç okumalarını iki ayda bir yapabilmesi ve bu uygulamayı yapan şirketler tarafından tüketicilere gerekli bilgilendirmenin yapılması da yönetmelik kapsamında düzenlendi.

Öte yandan, herhangi bir gerekçeyle ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin altında kalması halinde fatura ödeme süresi asgari 25 gün olarak uygulanacak, ilk okuma ve son okuma arasındaki sayaç okuma süresinin mevzuatta belirtilen sürenin üzerinde olması durumunda ise tüketim tutarına en az iki eşit taksit yapılacak.

Kurulun uygun görmesi ve tüketicinin rızasının alınması kaydıyla, dağıtım şirketleri alternatif okuma, tahakkuk ve ödeme yöntemleri uygulayabilecek. Bu yöntemler için tüketiciler mecbur tutulamayacak ve talepte bulunan müşteriler için sabit aylık ödeme sistemine geçilebilmesi mümkün olacak.

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Ayrıca, doğalgaz bağlantı başvurusunda bulunan tüketiciler uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli sözleşme yapabilecek.

İç tesisat sigortası imalat süresini kapsayacak, müşteri mağduriyeti önlenecek

Müşteriler ve iç tesisat firmaları arasında yaşanan sorunların ve mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla dağıtım şirketleri tarafından belirlenen asgari hükümleri içeren iç tesisat örnek sözleşmesi ve sigorta poliçesi dağıtım şirketinin internet sitesinde yer alacak.

İç tesisatı yapacak firmanın sigortaya ilişkin sorumluluklarını iç tesisat projesinin dağıtım şirketinin onayına sunulmasından önce yerine getirmesi zorunlu olacak. İç tesisat imalatı esnasında yaşanabilecek sorunların müşteri mağduriyetine neden olmaması için sigortanın imalat süresini kapsaması mecburi olacak.

Yakıcı cihaz değişimlerinde yakıcı cihazın tipinde, yerleşiminde veya kapasitesinde değişiklik olmaması halinde müşterilerin proje çizim maliyetinin ortadan kaldırılması amacıyla proje tadilatı olmadan sadece yakıcı cihaz değişim formu doldurularak değişim yapılmasının da önü açıldı.

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Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve şikayetlerinin azaltılması amacıyla dağıtım şirketlerinden tüketicilerin proje sunum, onay ve gaz açım işlemlerine ait süreçleri takip edebilmesine imkan sağlayacak sistemi internet sitelerinde kurmaları istenecek.

İşlerini daha iyi yapan sertifikalı firmaların tüketiciler tarafından tercih edilebilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için bu firmaların son 6 aylık performans değerlendirme tablosu dağıtım şirketleri tarafından yayınlanacak.

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