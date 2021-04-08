Ekonomi Fed Başkanı Powell Enflasyon değil geçici fiyat artışı bekliyoruz
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed Başkanı Powell: Enflasyon değil geçici fiyat artışı bekliyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Fed Başkanı Powell: Enflasyon değil geçici fiyat artışı bekliyoruz
Jerome Powell

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında, küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğine katıldı.

Sağlanan önemli mali destek ve hızla ilerleyen aşılamanın ekonominin oldukça kısa sürede tam olarak yeniden normale dönmesine izin verdiğine işaret eden Powell, para politikasının da hala destekleyici olduğunu söyledi.

Powell, toparlanmanın tamamlanmadığını ve dengesiz olduğunu, dünyada herkes aşılanana kadar mutasyon riskinin olacağını ve ekonomik faaliyete güvenle devam edilemeyeceğini ifade etti.

"Aynı ekonomiye geri dönmeyeceğiz"

Varlık alımlarının Fed'in hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanana kadar mevcut hızda devam edeceğini yineleyen Powell, bu noktada gerçek bir ilerlemeden bahsettiklerini, tahminlere bakmadıklarını kaydetti.

Powell, küresel aşılamanın sağlanan ilerlemeye yönelik risk oluşturduğunu belirterek, insanlara aşı olmaları ve sosyal mesafe önlemlerine devam etme çağrısında bulundu.

Fed Başkanı Powell, "Başka bir salgın daha yaşamak istemiyoruz. Daha az ekonomik zarar verse ve daha az insanı öldürse bile toparlanmayı yavaşlatacaktır." dedi.

Toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağının altını çizen Powell, "Ayrıca hatırlatmakta fayda var, aynı ekonomiye geri dönmeyeceğiz, bu farklı bir ekonomi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Fiyat artışı ile kalıcı enflasyon arasında fark var"

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, fiyat artışı ile kalıcı enflasyon arasında fark olduğunu aktardı.

Enflasyon seviyesinin, arzdaki darboğazların aksine, ekonomideki temel enflasyon dinamikleri tarafından belirlendiğini ifade eden Powell, şunları kaydetti:

"Ekonomi yeniden normalleşirken talepte bir artış olacak, belki de darboğazlar olacaktır ancak bunun temeldeki enflasyon psikolojisini değiştirmesi olası görünmüyor. Fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı olacağını, fiyat artışları şeklinde tüketicilere yansıyabileceğini ve bu etkinin geçici olacağını düşünüyoruz."

Powell, enflasyonun yükselmesi halinde müdahalede bulunmak için gerekli araçlara sahip olduklarını ancak bu olasılığa ihtimal vermediklerini belirtti.

Fed Başkanı Powell, "En olası durumda bu dönemde geçici olarak daha yüksek fiyatlar görülecek ancak kalıcı enflasyon görülmeyecektir." dedi.

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