Ekonomi Fed Başkanı Powell Tahvil faizlerindeki artış iyileşen ekonomik görünümü yansıtıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed Başkanı Powell: Tahvil faizlerindeki artış iyileşen ekonomik görünümü yansıtıyor

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan artıştan endişe duymadığını belirterek, bu durumun iyileşen ekonomik görünümü yansıttığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Fed Başkanı Powell: Tahvil faizlerindeki artış iyileşen ekonomik görünümü yansıtıyor
Jerome Powell

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki oturuma katıldı ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

  • Son dönemde artan tahvil faizlerine ilişkin bir soru üzerine Powell, "Öyle görünüyor ki oranlar aşılama ve nihayetinde büyüme hakkındaki haberlere yanıt verdi. Yani daha yüksek büyüme, daha yüksek enflasyon, Kovid-19 salgınında düşük vakalar. Aslında iyileşen ekonomik görünüm hissi var." dedi.

Powell, bunun düzenli bir süreç olduğunu belirterek, "Düzenli bir süreç olmasaydı ya da şartlar toparlanmamızı tehdit edecek kadar sıkılaşsaydı endişelenirdim." şeklinde konuştu.

Enflasyon endişelerine ilişkin bir soru üzerine ise Powell, çok yüksek enflasyon beklemediklerini, enflasyonla karşılaşılması halinde ise gerekli araçlarının olduğunu ifade etti.

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