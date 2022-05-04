Fed faiz artırdı: 22 yıl sonra bir ilk

Gelen son dakika haberine göre; ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.
22 YILIN ARDINDAN BİR İLK
Böylece politika faizi, 22 yıl aranın ardından 50 baz puan artmış oldu.
Fed faiz kararını oy birliği ile aldı.
GEÇEN AY DA ARTMIŞTI
Fed mart toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmıştı.
"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"
Karar sonrası basın açıklaması yapan Fed Başkanı Powell, "Enflasyon çok yüksek. Enflasyonu aşağı getirmek, iş gücü piyasasını güçlü tutmak için zaruri." diye konuştu.
Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "İş gücü piyasası aşırı sıkı. Ekonomide temel ivme güçlü olmaya devam ediyor. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde. Ücretler son yılların en hızlı artışını gösteriyorlar. Tedarik zincirlerinde sıkıntılar ısrarcı."