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Ekonomi Fed faiz artırdı 22 yıl sonra bir ilk
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed faiz artırdı: 22 yıl sonra bir ilk

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Fed, 22 yıllık aranın ardından faizi 50 baz puan artırdı.

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Haber Merkezi Diğer
Fed faiz artırdı: 22 yıl sonra bir ilk
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Gelen son dakika haberine göre; ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

22 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Böylece politika faizi, 22 yıl aranın ardından 50 baz puan artmış oldu.

Fed faiz kararını oy birliği ile aldı.

GEÇEN AY DA ARTMIŞTI

Fed mart toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmıştı.

FED'in 50 baz puan faiz kararı sonrası neler olacak: TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş yanıtladı
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FED'in 50 baz puan faiz kararı sonrası neler olacak: TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş yanıtladı
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. TVNET Ekonomi Şefi Semra Karabaş, FED'in 22 yıllık aranın ardından faizi 50 baz puan artırmasını değerlendirdi. Bundan sonraki süreçte FED'in para politikasının daha agresif olacağını söyleyen Karabaş, 'Bütün dünyada dolar endeksinin yükselmesi çok olası görünüyor. FED, para musluklarını kapattığı için doların daha fazla değerlenmesi bekleniyor.' şeklinde konuştu.

"ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"

Karar sonrası basın açıklaması yapan Fed Başkanı Powell, "Enflasyon çok yüksek. Enflasyonu aşağı getirmek, iş gücü piyasasını güçlü tutmak için zaruri." diye konuştu.

Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "İş gücü piyasası aşırı sıkı. Ekonomide temel ivme güçlü olmaya devam ediyor. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde. Ücretler son yılların en hızlı artışını gösteriyorlar. Tedarik zincirlerinde sıkıntılar ısrarcı."

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