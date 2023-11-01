|
Ekonomi

Tüm dünyanın gözü Fed'in faiz kararında: Bugün açıklanacak

Ekim FED faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası, son toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Şimdi ise yeni toplantıda alınacak güncel faiz kararı bekleniyor. Altın, dolar, petrol fiyatlarına yön veren FED faiz kararı, yapılacak olan toplantı sonrası FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED toplantı tarihi ve saati 2023...

09:38 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell

Yatırımı ve parası olan herkes ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımları yapan Fed, şu ana kadar enflasyonu yenemese de yüksek faizde kalmayı tercih ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed bugün saat 21:00'da faiz kararını açıklayacak.

Piyasa beklentileri faizin yüzde 5,50 seviyesinde sabit tutulması olarak görünüyor.

Fed'in faiz kararından daha çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından takip edilecek.

Powell'ın saat 21:30'da açıklamalarına başlaması bekleniyor ve genelde saat 23 civarında açıklamalarını tamamlıyor.


22 yılın en yüksek seviyesi

ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'ye yükselirken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.


Altın, dolar, euro, tahvil faizi...

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları altın, dolar, euro, tahvil faizi, kripto para gibi yatırım araçları üzerinde hareketliliğe neden olabiliyor.


Sabit tutabileceğini ima etmişti

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğini ima etmişti.

Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğu ve ekonominin şaşırtıcı derecede sıcak kalmaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artışının hala mümkün olduğu konusunda da mesajlar vermişti.

Powell "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında, Komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ek politika sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağına ilişkin kararları, gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olarak alacağız" demişti.




#FED
#Faiz
#ABD Merkez Bankası
#Jerome Powell
#New York
#Altın
#Dolar
#Euro
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Alanyaspor ZTK 3. turda Belediye Kütahyaspor'u 4-1 mağlup etti