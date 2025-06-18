FED faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in açıklaması öncesi değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı 'aptal' olarak nitelendirerek, "Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
TRUMP FED BAŞKANI POWELL'I HEDEF ALMIŞTI
"FED'DE APTAL BİRİ VAR"
Trump, Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirterek, Powell'ı "siyasi" olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçladı.
Trump, "Kendimi Fed'e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım." dedi. Powell'ın enflasyondan endişe etmesini anladığını dile getiren Trump, ancak enflasyonun olmayacağını düşündüğünü söyledi. Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" ifade eden Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yineledi.