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FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

21:0318/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
AA
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FED faiz kararını açıkladı.
FED faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'in açıklaması öncesi değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı 'aptal' olarak nitelendirerek, "Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

TRUMP FED BAŞKANI POWELL'I HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı "aptal" olarak nitelendirerek,
"Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak."
dedi.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

"FED'DE APTAL BİRİ VAR"

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed'in faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump,
"Açıkçası, Fed'de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak."
diye konuştu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell.

Trump, Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirterek, Powell'ı "siyasi" olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçladı.

Trump, "Kendimi Fed'e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım." dedi. Powell'ın enflasyondan endişe etmesini anladığını dile getiren Trump, ancak enflasyonun olmayacağını düşündüğünü söyledi. Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" ifade eden Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yineledi.



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