|
Ekonomi

Fed kararı sonrası dolar değer kaybetti: Kripto paralar ve altın yükselişe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Yıl son faiz kararı sonrası dolar, diğer para birimleri karşısında değer kaybetti. Kripto para birimi Bitcoin, Fed'in faiz kararıyla yüzde 3'ü aşan yükselişe geçti. Altının gramı ise 1880 lirayı aştı.

23:59 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:25 - 14/12/2023 Perşembe
Diğer
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 3 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

Karar sonrası, 2024 yılında faizin düşeceği beklentisiyle dolar güç kaybetmeye başladı.

Fed kararı sonrası dolar değer kaybetti

Dolar böylece diğer para birimleri karşısında geriledi. Euro/dolar paritesi 1.0889 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar, Japon Yeni karşısında 143.69'a kadar düştü. Dolar/TL ise 29.0714 liradan 28.9161 liraya kadar düşüş gösterdi.

Kripto paralar yükselişe geçti

Kripto para birimi Bitcoin, Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçti. Bitcoin gün içinde en düşük 40 bin 555 doları görürken Fed'in faiz kararıyla birlikte yüzde 3'ü aşan yükseliş yaşadı ve 42 bin 471 dolara çıktı.

Ethereum yüzde 2.5 oranında primle 2 bin 231 dolardan alıcı buluyor.

Altın da yükseldi

Fed kararı sornasında, gram altın fiyatları 1880 lirayı aştı. Altın fiyatlarında prim yüzde 2'ye yaklaştı.



#FED
#ABD Merkez Bankası
#Bitcoin
#Dolar
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri