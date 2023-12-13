Fed kararı sonrası dolar değer kaybetti: Kripto paralar ve altın yükselişe geçti

Yatırımcının güvenilir limanı olarak bilinen altın fiyatları için araştırmalar sürüyor. Altın piyasası gözünü bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri ve FED faiz kararı için gelecek oranlara çevirdi. "2024'te fiyat seyri ne olacak? Alım fırsatı doğacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bu fırsat her zaman gelmez" diyerek yatırımcılara dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte güncel altın piyasası için son tahminler...