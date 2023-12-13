Fed kararı sonrası dolar değer kaybetti: Kripto paralar yükselişe geçti

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı. Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 3 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.
Karar sonrası, 2024 yılında faizin düşeceği beklentisiyle dolar güç kaybetmeye başladı.
Fed kararı sonrası dolar değer kaybetti
Dolar böylece diğer para birimleri karşısında geriledi. Euro/dolar paritesi 1.0889 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar, Japon Yeni karşısında 143.69'a kadar düştü. Dolar/TL ise 29.0714 liradan 28.9161 liraya kadar düşüş gösterdi.
Kripto paralar yükselişe geçti
Kripto para birimi Bitcoin, Fed'in faiz kararıyla yükselişe geçti. Bitcoin gün içinde en düşük 40 bin 555 doları görürken Fed'in faiz kararıyla birlikte yüzde 3'ü aşan yükseliş yaşadı ve 42 bin 471 dolara çıktı.
Ethereum yüzde 2.5 oranında primle 2 bin 231 dolardan alıcı buluyor.