Ekonomi Fed koronavirüs gelişmelerini izliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Fed koronavirüs gelişmelerini izliyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üst düzey yetkilileri, Çin'de giderek yayılan koronavirüsün ABD ekonomisi üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı düşüncesinde olduklarını, buna karşılık virüs ile ilgili gelişmeleri yakından izlediklerini vurguladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yeni koronavirüs salgını nedeniyle Çin ekonomisinin büyük olasılıkla en azından iki çeyrek için yavaşlayacağını öngördüklerini, ancak ABD ekonomisine etkisinin sınırlı olduğunu söyledi.

Dublin'de düzenlenen bir etkliğine telefonla katılan Daly, gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı ve ekledi:

"Henüz çok fazla görmedik ama, koronavirüs salgınının en önemli ekonomik etkisi güven yoluyla olacak. Politikamız iyi bir noktada, ekonomi iyi bir yerde ve eğer görünümde kayda değer bir değişiklik olmaz ise öngörülebilir gelecek için politikanın olduğu yerle rahatım."

  • Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, Fed'in koronavirüsün ABD ekonomisine etkisini izlemekte olduğunu ancak şu anda yapılabilecek çok fazla şey olmadığını söyledi.

Delaware Üniversitesi'nde konuşan Harker, "Eğer koronavirüstü durum kötüleşir ise ABD ekonomisine etkisini düşünmemezi gerekebilir, ancak şu anda o noktada değiliz" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell da, dahaönce yaptığı açıklamada, koronavirüsün "çok ciddi bir sorun" olduğunu ve ekonomik aktiviteye küresel ölçekte zarar verebileceği uyarısı yapmıştı.

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