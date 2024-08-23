Fed'den piyasaları hareketlendiren 'faiz indirimi' açıklaması: Ayarlama için zaman geldi

Daha önceki pek çok yazımda neden ABD Merkez Bankası olan Fed’i yakından takip etmek zorunda olduğumuzu yazmıştım. Bu bakımdan Fed’in politikalarını ve o politikaların belirlenmesine etki eden ABD enflasyon gelişmelerinin önemine yeniden değinmeyeceğim. Ancak kısaca şunu ifade etmeliyim ki; Fed’in faiz indirimlerine başlaması Türkiye’nin de işini kolaylaştıracak ve faiz indirimleri için eline rahatlatacak. Bu hafta ABD enflasyonu tarafında iki kritik veri gördük. İlki ABD Üretici Fiyatları Endeksi